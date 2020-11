Czym jest dzielone tunelowanie VPN?

Czy istnieje jakieś ryzyko związane z dzielonym tunelowaniem?

Jeśli nie skonfigurujesz prawidłowo swoich ustawień dzielonego tunelowania, to istnieje ryzyko, że Twój dostawca usług internetowych lub osoba trzecia uzyska dostęp do niektórych Twoich poufnych informacji. Jeśli skonfigurujesz dzielone tunelowanie tak, aby pozbawić określony ruch ochrony VPN, to Twój dostawca usług internetowych lub osoba trzecia mogą uzyskać dostęp do tego ruchu.

Aby chronić swoją aktywność online, pamiętaj, aby używać tylko połączeń zabezpieczonych przez VPN przy poufnych danych, pobieraniu lub torrentach.