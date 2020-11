Co to jest Network Lock?

Ochrona sieci dla Androida

ExpressVPN wspiera pełną ochronę przed wyciekami za pomocą ustawień systemu Android, chociaż zakłóci to działanie dzielonego tunelowania oraz utrudni dostęp do urządzeń lokalnych. Aby zablokować dostęp do Internetu, gdy połączenie VPN zostanie przerwane (jednocześnie zachowując dostęp do urządzeń lokalnych i dzielonego tunelowania), wybierz tę opcję w sekcji Ochrona sieci.