Zdobądź najlepszy VPN dla Google Stadia i graj w gry

Krótsze trasy połączenia między Tobą a serwerami mogą zmniejszyć czas oczekiwania i ogólny lag. Oznacza to, że pakiety danych mogą szybciej przemieszczać się między Twoim komputerem a serwerem, co zmniejszy zauważalne opóźnienie między Twoim działaniem a tym, co dzieje się w grze – to właśnie daje Ci przewagę. Zazwyczaj połączenie z serwerem VPN, który znajduje się najbliżej serwera gry daje najlepsze wyniki.