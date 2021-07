Censura su internet: che cos'è?

Per censura online si intende la soppressione dei contenuti su internet, che può essere intrapresa dai governi per limitare il sapere e la conoscenza. Anche le scuole e i luoghi di lavoro possono bloccare i contenuti sulle loro reti per ridurre distrazioni, mentre i genitori tendono a limitare ciò che è accessibile per proteggere i bambini da materiale inadatto.

I paesi usano la censura di internet per evitare la diffusione di determinate informazioni, e impedire che la loro versione ufficiale sul mondo venga messa in discussione. Si tratta di un modo per esercitare il controllo sulle persone e prevenire ribellioni all'interno della società. La censura web da parte dei governi è spesso motivata anche da obiezioni morali o religiose, nonché per impedire l'accesso a materiale protetto da copyright.

I censori utilizzano metodi tecnici per impedire ai propri utenti internet di accedere a una selezione di siti Web (come siti di notizie stranieri), app (come Facebook e YouTube) e servizi (come Google). In alcuni casi, i paesi arrivano ad emanare leggi che rendono difficile la pubblicazione di contenuti online e, in casi ancora più estremi, negano del tutto ai cittadini l'accesso a internet. Il rapporto sulla censura di internet 2020 di ExpressVPN esamina il modo in cui i vari paesi a livello mondiale pratichino la censura online.