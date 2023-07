Dans certains cas, l'utilisation d'un VPN peut effectivement améliorer vos vitesses de connexion et de streaming si votre FAI est connu pour restreindre le trafic. Le streaming avec un VPN permet également de préserver la confidentialité et la sécurité de votre activité en ligne, car votre connexion est protégée par la tunnellisation et le chiffrement de manière à ce que les parties tierces comme les FAI ne puissent pas inspecter vos paquets de données. En effet, pourquoi votre FAI ou les annonceurs devraient-ils savoir ce que vous regardez sur Netflix ? Le streaming avec un VPN est également primordial pour rester plus sécurisé sur le réseau de Wi-Fi public.

Bien que tous les VPN aient le potentiel de ralentir votre connexion internet, ExpressVPN est un des plus rapides, et les utilisateurs remarquent rarement une différence. Le streaming fonctionne au mieux lorsque vous êtes connecté à la localisation serveur la plus proche de votre localisation géographique. Si vous êtes connecté à la localisation que vous désirez mais que vous rencontrez encore des difficultés de connexion, contactez le support client d'ExpressVPN.