Censure d'internet : c'est quoi ?

Vision du monde biaisée : la censure influe sur notre façon de comprendre le monde et la société, souvent en présentant une image plus positive de notre propre société. Cela nous empêche également de connaître d'autres modes de vie alternatifs à travers le monde.

Contraire de convenience : cela peut être frustrant quand les principaux services en ligne que vous utilisez sont bloqués lorsque vous voyagez ou vivez à l'étranger. Cela pourrait signifier que vous devez vous passer des outils sur lesquels vous comptiez pour rester en contact avec votre famille et vos amis, et pour les actualités et le divertissement : votre e-mail, vos applis de messagerie et d'appels vidéo, et vos réseaux sociaux.

Désavantages professionnels : les sociétés sont ralenties par la censure lorsqu'elles n'ont pas accès à toutes les informations dont elles besoin pour prendre des décisions. Les sociétés internationales qui opèrent dans des pays qui bloquent les services de communication populaires doivent aussi s'adapter en utilisant les applis disponibles localement, indépendamment de leur qualité et de leur convenance.

Perte de confidentialité : dans les pays à censure élevée, les personnes sont limitées à l'utilisation des réseaux sociaux et applis de tchat disponibles localement, et ces applis sont probablement surveillés pour détecter du contenu sensible qui est supprimé avant qu'il ne soit largement diffusé.

Divertissement edité : un pays peut bloquer des services de streaming ou certains films et émissions télévisées, ou autoriser uniquement des versions qui coupent le contenu qui va à l'encontre du message que le pays souhaite faire passer.