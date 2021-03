Débloquez Omegle de partout avec un VPN

Omegle : c'est quoi ?

Lancée en 2009, Omegle est un site web de tchat gratuit qui connecte les utilisateurs entre eux de manière aléatoire et anonyme.

À l'origine, Omegle était une plateforme de messagerie, mais elle s'est lancée rapidement dans la conférence vidéo puis plus tard dans le « mode (question) espion », qui permet aux utilisateurs de poser une question à deux autres étrangers et d’« espionner » leur conversation. Omegle a également introduit le « tchat des étudiants » pour les étudiants avec des emails en .edu qui veulent discuter avec leurs camarades de classe ou collègues à travers le site.