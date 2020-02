FAQ : Comment jouer à des jeux sur Google Stadia avec un VPN

Est-ce qu'un VPN me permet d'utiliser Google Stadia gratuitement ? Non. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devrez souscrire à un abonnement Google Stadia, même si une version gratuite du service devrait être lancée en 2020. Avec la version gratuite, vous devrez cependant toujours acheter chaque jeu. Pendant la période de sortie initiale, les utilisateurs doivent acheter un forfait Premiere Edition de 129,99 $ qui comprend Chromecast Ultra, un contrôleur et trois mois d'abonnement. On ne sait pas encore quand les joueurs seront en mesure d'accéder à Google Stadia sans acheter l'édition Premiere. ExpressVPN complétera votre abonnement Google Stadia et vous permettra de jouer à tous les jeux que vous voulez, sans limitation de votre FAI.

Sur quels appareils puis-je jouer à des jeux Google Stadia avec ExpressVPN ? Pour l'instant, vous pouvez jouer à des jeux Google Stadia et également utiliser ExpressVPN, sur les ordinateurs Windows ou Mac avec le navigateur Google Chrome. Les tablettes exécutant Chrome OS fonctionnent également et sont compatibles avec les applis Android. Sur téléphone portable, vous ne pouvez actuellement jouer que sur la ligne Pixel de Google. Stadia devrait s'étendre à plus d'appareils portables, y compris les appareils iOS (iPhone et iPad). Vous pouvez jouez aux jeux de votre ordinateur ou appareils mobiles sur un téléviseur avec Chromecast Ultra.

L'utilisation d'un VPN pour utiliser Google Stadia peut-elle ralentir ma connexion ? Tous les services VPN sont dotés d'une couche de chiffrement qui peut potentiellement ralentir votre connexion. ExpressVPN dispose d'un réseau extrêmement rapide, optimisé en permanence, ainsi, vous ne remarquerez sans doute aucune différence. Si votre FAI est connu pour restreindre le temps que vous passez à jouer en ligne, l'utilisation d'un VPN pour jouer à des jeux sur Google Stadia pourrait en fait améliorer votre connexion.

Comment un VPN réduit-il les temps de ping ? Les circuits de connexion les plus courts entre vous et les serveurs de jeu peuvent réduire les temps de latence et le lag en général. Cela signifie que les paquets de données peuvent se déplacer plus rapidement entre votre ordinateur et le serveur de jeu, réduisant ainsi les délais entre vos actions et ce qui se passe dans le jeu, ce qui vous donne un avantage. D'une manière générale, se connecter au serveur VPN le plus proche du serveur de jeu donnera les meilleurs résultats.

Comment un VPN protège-t-il contre les attaques DDoS ? Les attaques DDoS (déni de service distribué) créent des retards et des perturbations pour interférer avec les jeux en ligne et créer des avantages injustes. ExpressVPN protège votre connexion de jeu contre ces attaques en masquant votre véritable adresse IP.