Comment utiliser ExpressVPN pour les jeux vidéo en ligne

ExpressVPN propose des applis performantes pour améliorer votre expérience de jeu sur les plateformes majeures telles que Windows, Android, Mac, et iOS. Ou essayez l'appli ExpressVPN pour les routeurs compatibles, qui vous permet de sécuriser chaque appareil de votre réseau, y compris les consoles de jeux vidéo telles que PlayStation et Xbox qui ne peuvent installer un VPN directement.

Si vous utilisez une console de jeu pour regarder des vidéos en direct ou à la demande, le service MediaStreamer inclus d'ExpressVPN peut vous permettre de débloquer ce que vous voulez sans mise en mémoire tampon, mais celui-ci n'offre pas la protection de la vie privée et les autres avantages d'un VPN.

Utilisez un VPN pour Fortnite, LoL, Minecraft...

Avec la protection contre les attaques DDoS et un temps de ping réduit, ExpressVPN rend votre expérience avec vos jeux favoris encore plus agréable. Il fonctionne sur ordinateurs, smartphones, tablettes, et consoles de jeu (via l'appli pour routeurs), ainsi vous ne rencontrerez aucun problème si vous l'utilisez pour jouer à Minecraft, à Rain City, à Fortnite, à Mobile Legends: Bang Bang, et à PUBG sur n'importe quel appareil.

Comment un VPN réduit-il les temps de ping ?

Les circuits de connexion les plus courts entre vous et les serveurs de jeu peuvent réduire les temps de latence et le lag en général. Cela signifie que les paquets de données peuvent se déplacer plus rapidement entre votre ordinateur et le serveur de jeu, réduisant ainsi les délais entre vos actions et ce qui se passe dans le jeu, ce qui vous donne un avantage. D'une manière générale, se connecter au serveur VPN le plus proche du serveur de jeu donnera les meilleurs résultats.