Un VPN vous permettra d'accéder à tous les contenus spécifiques à la zone géographique que vous souhaitez, tout en sachant que les sites internet que vous visitez ne collectent pas votre adresse IP personnelle ni d'autres informations privées. Si vous tenez à la protection de votre vie privée numérique et à votre confidentialité, vous devriez utiliser un VPN pour toutes vos activités en ligne et sur tous vos appareils.



L'utilisation d'un VPN garantit également qu'aucun tiers ne peut intercepter vos informations lors de leur transmission. Un VPN est particulièrement utile lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi public, par exemple dans les hôtels et les aéroports pendant vos voyages, ou dans les cafés et les espaces de travail lorsque vous travaillez à distance.



Vous avez besoin d'une adresse IP située dans un autre pays ? ExpressVPN dispose de serveurs dans 105 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et bien d'autres encore.