Lightway: ExpressVPN:n moderni VPN-protokolla

Mikä Lightway on?

Lightway on ExpressVPN:n uusi alaa johtava VPN-protokolla, joka on suunniteltu alati verkkoyhteydessä olevalle maailmalle. Se tekee VPN-kokemuksestasi nopeamman, turvallisemman ja luotettavamman kuin koskaan ennen. Lightway on suunniteltu kevyeksi, ja se toimii entistä nopeammin, käyttää vähemmän akkua, ja sitä on helpompi auditoida ja ylläpitää.

VPN-protokolla on jokaisen VPN-palvelun kulmakivi, joka muovaa käyttökokemuksen jokaisen piirteen. Useimmat palveluntarjoajat käyttävät samoja, kaikille tarjolla olevia protokollia, mutta nyt ExpressVPN on ohjelmoinut oman protokollansa: Lightwayn.