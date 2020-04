VPN vs etätyöpöytä

RDP vs VPN

Verkon järjestelmänvalvoja on henkilö, joka päättää, pitäisikö verkon käyttöä hallinnoida etätyöpöytien vai VPN:n avulla. Molempien menetelmien yhdistelmä on myös mahdollinen. Mikäli käyttäjät käyttävät omia laitteitaan ja hallinnoivat omia tietokoneitaan, VPN on suositumpi ratkaisu.

Esimerkki tästä voisi olla esimerkiksi yliopisto. Kun käyttäjät eivät hallinnoi omia tietokoneitaan tai työntekijä haluaa valvoa laajasti sitä, mitä työntekijät voivat tai eivät voi tehdä, etätyöpöytäjärjestelmä on usein järkevämpi ratkaisu.