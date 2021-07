Internet-sensuuri: mitä se on?

Yleisin ja alkeellisin työkalu verkkosivustojen ja palveluiden sensuroimiseen on DNS-tietueiden uudelleenohjaaminen. Se on kuin poistaisi yrityksen puhelinluettelosta tai karttapalvelusta, siispä palvelusta tietoiset ihmiset pystyvät yhä käyttämään sitä suoraan. Yleinen kiertotie tälle sensuurikeinolle on käyttää kyseessä olevan lainkäyttöalueen ulkopuolella toimivaa DNS-palveluntarjoajaa, sillä ulkomaiset palveluntarjoajat eivät noudata sensuurikehotuksia.

Maat harjoittavat internet-sensuuria estääkseen tiedon leviämisen, jotta niiden omat näkemykset maailman tilanteesta säilyisivät virallisina uskomuksina. Tämä on keino valvoa kansalaisia ja kitkeä kapinamielisyyttä yhteiskunnasta. Valtioiden harjoittamalla internet-sensuurilla on usein myös moraalisia tai uskonnollisia motiiveja, ja myös pääsyä tekijänoikeuksilla suojattuun materiaaliin halutaan estää.

