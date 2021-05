Hanki paras VPN Geforce Now'n käyttöön

Mikä on GeForce Now?

GeForce Now on Nvidian pilvipelipalvelu, jonka laajaa pelivalikoimaa voidaan suoratoistaa useille eri laitteille. Pelaamiseen tarvitaan nopea internet-yhteys, ja on suositeltavaa käyttää Bluetoothilla toimivaa peliohjainta – joissakin tapauksissa sitä vaaditaan.