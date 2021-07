Kyllä! ExpressVPN on saatavilla moniin eri laitteisiin, kuten tietokoneisiin, älypuhelimiin ja pelikonsoleihin. Jopa viisi laitetta voi olla yhdistettynä ExpressVPN:ään yhtä aikaa samaa tilausta käyttäen. Lisäksi jos asennat ExpressVPN:n Wi-Fi-reitittimeen, jokainen reitittimeen yhdistetty laite on suojattu riippumatta yhdistettyjen laitteiden määrästä.

ExpressVPN:n hankkimisen jälkeen kaikki on toiminut hyvin. Pystyn kommunikoimaan ystävieni kanssa peleissä pienellä tai olemattomalla viveellä. Tämä on osoittautunut tähän päivään asti parhaaksi VPN-palveluksi. Suosittelen sitä.

Tämä VPN on auttanut minua paljon – nyt voin sekä suoratoistaa sisältöä että pelata pelejä, jotka on estetty maassani.

Todella hyvä palvelu! Se on jopa tasoittanut ping-ongelmani pelejä pelattaessa, mikä on mahtavaa, koska mobiiliverkkoni ei ole koskaan ollut kovin luotettava pingin suhteen.

