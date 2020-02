Pelaa online-pelejä korealaisella palvelimella

Etelä-Korea on e-urheilun mekka. Suurista nimistä kuten Overwatchista, League of Legendsistä ja Starcraftista vaikuttavaan mobiili-, MMO- ja MOBA-pelien kirjoon valittavana on runsaasti vaihtoehtoja.*

Jotkut online-pelit ovat pelattavissa ainoastaan eteläkorealaisella IP-osoitteella. Jos siis muodostat yhteyden Etelä-Korean ulkopuolelta, tarvitset korealaisen IP-osoitteen. Sinun tarvitsee vain muodostaa yhteys ExpressVPN:n nopeaan ja turvalliseen VPN-sijaintiin ja ryhtyä pelaamaan!