Hvordan er en VPN anderledes end en firewall?

En firewall er en barriere, der analyserer datapakker fra internettet, når de prøver at oprette forbindelse til din computer, og kun lader de pakker igennem, der lever op til et forudbestemt regelsæt.

Brug af en firewall er en god måde at beskytte din enhed imod trusler såsom virusangreb og orme. Men en firewall kan kun beskytte dine enheder imod farlig indkommende trafik. For at sikre og beskytte netværkstrafikken, der forlader din enhed, har du brug for en VPN. En firewall tilbyder yderligere fordele end en VPN, og brug af begge dele samtidig giver optimal sikkerhed online.

