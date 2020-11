Den travle forretningsrejsende

For den moderne forretningsmand er det en nødvendighed at arbejde i lufthavnen, på en cafe eller tilbage på hotellet. Men, offentlige Wi-Fi forbindelser er som regel ukrypterede, hvilket betyder at hackere og identitetstyve har mulighed for at få adgang til værdifulde personlige og forretningsdata.

En VPN krypterer dine data og holder det ude af de gale hænder, og lader dig arbejde sikkert uanset hvor du er henne.