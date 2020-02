Hvordan er et VPN ulikt et DNS?

I tillegg til sin hoved-VPN-tjeneste, tilbyr også ExpressVPN en måte å endre DNS-innstillingene dine, slik at kun bestemt innhold går gjennom serverne deres, og lar resten av nettverkstrafikken din håndteres av din vanlige internettleverandør.

Denne DNS-tjenesten, i likhet med en proxy-server, inkluderer imidlertid ikke sikker tunnelering for nettverkstrafikken din, noe som gjør den litt raskere men gjør den utsatt for oppfanging fra tredjeparter. I tillegg vil det å endre DNS-innstillingene dine ikke skjule IP-adressen din, fordi ikke all trafikken din omdirigeres gjennom DNS-serveren. Hvis du vil forbli anonym og beskytte informasjonen du utveksler på nett, trenger du et VPN.

Les mer om ExpressVPNs private DNS-servere.