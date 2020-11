VPN til hjemmet vs. VPN til erhverv: Forklaret

Dette er nyttigt, når remote-medarbejdere har brug for adgang til følsomme ressourcer, der kun er tilgængelige på virksomhedens intranet. Af lignende grunde kører mange regeringsinstitutioner og universiteter VPN-tjenester i “forretningssti"l til arbejdstagere og studerende.

Det er dog vigtigt at bemærke, at virksomhedens VPN'er er beregnet til at beskytte virksomhedens privatliv og ikke nødvendigvis individet. Når du bruger en virksomheds VPN til at browse et bestemt websted, er din IP-adresse muligvis skjult fra hjemmesiden selv, men dit besøg på dette website er ikke skjult for din virksomhed.