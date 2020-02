Comment le tunneling VPN fonctionne-t-il ?

Le tunneling VPN crée une connexion point à point entre deux appareils, en général le serveur VPN et votre appareil. Le tunneling encapsule vos données en paquets TCP/IP standard et les transfère de façon sécurisée vers Internet. Sachant que les données sont chiffrées, les hackers, gouvernements, et même fournisseurs de service Internet ne peuvent pas voir ou contrôler vos informations tandis que vous êtes connecté à un serveur VPN.

