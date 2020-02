Qual é a diferença entre um aplicativo VPN, um plugin VPN e um navegador VPN?

Navegadores VPN ou plugins do navegador só protegem o tráfego do navegador da Web. O resto do tráfego de rede do seu dispositivo ainda está exposto a provedores de serviços de Internet e potenciais hackers. Um aplicativo VPN criptografará e protegerá todo o tráfego de rede do seu dispositivo.

A extensão de navegador ExpressVPN para Chrome e Firefox é diferente. Ela funciona em parceria com o aplicativo ExpressVPN para proteger todo o seu dispositivo.

Leia mais sobre por que você deve usar um aplicativo VPN em vez de um plugin VPN autônomo ou um navegador VPN.