Få en VPN med sin egen private, krypterede DNS

Domain Name System

Hver eneste hjemmeside på internettet kan identificeres med en talstreng, der kaldes en IP-adresse, og hver sides IP-adresse har en tilsvarende URL, der er nemmere for mennesker at huske. DNS, eller domain name system, er måden, hvorpå din enhed oversætter URL'en, som et mennesker indtaster, til den talstreng. Så du slipper for det!