¿Cuál es la diferencia entre VPN y DNS?

Además de su servicio principal de VPN, ExpressVPN también le ofrece una manera de cambiar su configuración de DNS, de manera tal que solo ciertos contenidos pasan a través de sus servidores, y el resto de su tráfico de red es gestionado por su ISP acostumbrado.

Sin embargo, al igual que un servidor proxy, este servicio de DNS no incluye una tunelización segura para su tráfico de red, cosa que lo vuelve ligeramente más rápido pero también más proclive a interferencias externas. Además, cambiar su configuración de DNS no oculta su dirección IP, porque no todo su tráfico se redistribuye a través del servidor DNS. Si lo que usted desea es permanecer en el anonimato y proteger la información que envía y recibe por internet, necesitará una VPN.

Más información acerca de los servidores DNS privados de ExpressVPN.