VPN vs. fjernskrivebord

RDP vs. VPN

Beslutningen om, hvorvidt et netværk skal sættes på med fjernskriveborde, eller en VPN bør tages af netværksadministratoren. En hybridudgave er også en mulighed. Som regel bliver en VPN foretrukket, når brugere forventes selv at medbringe egen hardware og administrere deres egne computere.

Et eksempel på dette er på et universitet. Når brugere ikke administrerer deres egne computere eller chefen gerne vil have kontrol over, hvad de ansatte kan eller ikke kan på deres computere, så giver et fjernskrivebordsmiljø ofte mere mening.