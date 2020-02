Hvad er forskellen imellem en proxy og en VPN?

En proxy server er bare en andens computer imellem dig og resten af internettet. Andre sider ser denne computers IP adresse i stedet for din.

"Gratis" proxyer er ekstremt farlige fordi de tvinger dig til at overgive kontrollen over din internettrafik til nogen der sikkert har bagtanker med at tilbyde denne "service". En test af over 20 000 proxy servicer fandt at de næsten alle sammen indfører en eller anden form for malware.

En VPN er en sikker tunnel imellem dig og resten af internettet. Den skjuler også din IP adresse, men med ekstra fordele, såsom kryptering i topklasse, ingen aktivitetslogge eller forbindelseslogge, specialbyggede apps til alle dine enheder og et løfte om at beskytte dit privatliv.

Læs mere om farerne ved gratis proxy-servere.