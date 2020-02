FAQ: Stream beIN med en VPN

Vil en VPN lade my streame beIN Sports gratis?

Nej. Du skal stadig selv oprette en beIN Sports konto for at streame beIN Sports. ExpressVPN er en VPN-tjeneste der forbedrer dit beIN abonnement ved at lade dig kommer udenom internetudbyderbegrænsninger og streame sikkert, uanset hvor du er hennde, selv på offentlig wi-fi.

Hvilke kanaler tilbydes med beIN Sports?

Alt efter hvilke pakker du har, så følger der forskellige kanaler med et beIN abonnement. De kan bl.a. inkludere beIN Sports HD, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 2, beIN Sports HD 3, beIN Sports NBA, m.m.

Tjek pakkesiden på den officielle beIN-hjemmeside for at se den komplette liste.

Hvilke enheder kan jeg streame beIN Sports på?

beIN Sports Connect kan bruges på din Mac eller Windows computer med Safari, Google Chrome eller Firefox. (For de bedste resultater, så anbefaler vi brug af ExpressVPN forlængelse til Firefox og Chrome.) Apps til iOS og Android kan også fås.

Hvordan streamer jeg beIN Sports på et smart-TV?

Selvom beIN Sports Connect ikke har en særlig app til smart-TV'er, så kan du bruge beIN Sports Connect appen til at streame på Google Chromecast og andre smart-TV-systemer der understøtter det.

Du kan også streame beIN Sports-kanaler på smart-TV'er - f.eks. Roku, Amazon Fire TV Stick og Apple TV - med streamingtjenesterne fuboTV eller Sling TV (kræver Sports Extra-add-on-pakken).

At se beIN Sports på et smart-TV med ExpressVPN kan kræve ExpressVPN app til routere.

Hvor kan jeg få beIN Sports Connect apps?

For at downloade beIN Sports Connect appen på din iOS eller Android enhed, så søg efter “beIN Sports Connect” i App Store (iOS) eller Google Play Store (Android).

For at streame beIN Sports på din bærbare eller stationære computer, så skal du bare åbne din webbrowser og bevæge dig til beIN Sports Connect hjemmesiden.

Vil en VPN sænke hastigheden på min beIN Sports streaming?

Alle VPN'er er i stand til at sænke forbindelseshastigheden, men ExpressVPN optimeres konstant for hastighed, og det er usandsynligt at du vil opleve nogen forskel. Brug af en VPN kan endda gøre din forbindelse hurtigere, hvis din internetudbyder har for vane at sætte begrænsninger på streaming af video.

Hvad kan jeg ellers streame med ExpressVPN?

ExpressVPN forbedrer en lang række net-streamingtjenester, inklusive mange sportsnetværk som ESPN, DAZN og Sky Go.

Lær mere om at streame sport med ExpressVPN.