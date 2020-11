Stream DAZN med en VPN

Siden lanceringen i 2016 er DAZN - udtalt Da Zone - vokset til at være en global styrke inden for sportsstreaming, hvilket giver seerne live- og on-demand-adgang til mange af verdens største atletiske begivenheder.

DAZN er et af de bedste steder at se fodbold online. Fra Champions League til engelske Premier League, italienske Serie A og spanske La Liga: DAZN er en drøm, der går i opfyldelse for fodboldfanatikere, der har brug for at få deres fodboldfix.

Udover fodbold kan populære amerikanske sportsligaer som NFL, MLB og NBA også være tilgængelige på DAZN. Indholdet ændres konstant og varierer fra land til land.*