Stream beIN Sports live med et VPN

Vanlige spørsmål: Strømming av beIN med et VPN

Vil et VPN la meg strømme beIN Sports gratis?

Nei. Du må fortsatt registrere deg for en beIN Sports Connect-konto for å kunne strømme beIN Sports. ExpressVPN er en VPN-tjeneste som komplementerer beIN-abonnementet ditt for å la deg omgå båndbreddebegrensning og strømme sikkert hvor enn du er, selv på på offentlig Wi-Fi.

Hvilke kanaler tilbys på beIN Sports?

Et beIN-abonnement inneholder ulike kanaler avhengig av abonnementet ditt. Disse kan inkludere beIN Sports HD, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 2, beIN Sports HD 3, beIN Sports NBA og mye mer.

Se på abonnementssiden på det offisielle beIN-nettstedet for å fullstendig liste.

Hvilke enheter kan jeg strømme beIN Sports på?

beIN Sports Connect er tilgjengelig på din Mac- eller Windows-datamaskin gjennom Safari, Google Chrome eller Firefox. (Vi anbefaler å bruke ExpressVPN-utvidelse for Firefox og Chrome for best resultat.) Apper for iOS og Android er også tilgjengelig.

Hvordan strømmer jeg beIN Sports på en smart-TV?

Selv om beIN Sports Connect ikke har en dedikert app for smart-TV-er, så kan du bruke beIN Sports Connect-appen for å strømme på Google Chromecast og andre smart-TV-systemer som støtter den.

Du kan også strømme beIN Sports-kanaler på smart-TV-er, som Roku, Amazon Fire TV Stick og Apple TV, ved å bruke strømmetjenestene fuboTV eller Sling TV (krever Sports Extra-tillegget).

Det kan være nødvendig med ExpressVPN-app for rutere ved strømming av beIN Sports på en smart-TV med ExpressVPN.

Hvor kan jeg få beIN Sports Connect-apper?

For å laste ned beIN Sports Connect-appen på iOS- eller Android-enheten, kan du søke etter «beIN Sports Connect» i App Store (iOS) eller Google Play Store (Android).

For å strømme beIN Sports på din stasjonære- eller bærbare datamaskin, trenger du bare å åpne nettleseren din og gå til beIN Sports Connect-hjemmesiden.

Vil et VPN senke hastigheten på beIN Sports-strømmingen min?

Ethvert VPN har potensial til å redusere tilkoblingshastigheten, men ExpressVPN optimaliseres stadig for hastighet, og det er usannsynlig at du vil merke forskjell. Bruk av et VPN kan til og med øke hastigheten på tilkoblingen din hvis internettleverandøren din har vært kjent for å begrense videostrømming.

Hva annet kan jeg strømme med ExpressVPN?

ExpressVPN forbedrer en bredt utvalg av strømmetjenester på nett, herunder mange sports-TV-nettverk som ESPN, DAZN og Sky Go.

Finn ut mer om strømming av sportssendinger med ExpressVPN.