FAQ: Faça streaming do beIN com uma VPN

Uma VPN vai permitir que eu faça streaming de esportes de graça no beIN Sports?

Não. Você ainda vai precisar assinar uma conta do beIN Sports Connect para fazer streaming do beIN Sports. ExpressVPN é um serviço VPN que complementa sua assinatura beIN para permitir que você não tenha problemas de Limitação de largura de banda pelo ISP e faça streaming com segurança não importa onde você esteja, mesmo em Wi-Fi Público.

Quais canais são oferecidos com o beIN Sports?

Dependendo de seus pacotes, uma assinatura do beIN vem com canais diferentes. Estes podem incluir beIN Sports HD, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 2, beIN Sports HD 3, beIN Sports NBA, e muito mais.

Confira a página de pacotes no site oficial do beIN para uma lista completa.

Em quais dispositivos posso fazer streaming do beIN Sports?

O beIN Sports Connect pode ser acessado no seu computador Mac ou Windows utilizando o Safari, Google Chrome ou Firefox. (Para melhores resultados, recomendamos o uso das Extensão ExpressVPN para Firefox e Chrome. Aplicativos para iOS e Android também estão disponíveis.

Como faço streaming do beIN Sports em uma smart TV?

Embora o beIN Sports Connect não tenha um aplicativo dedicado para smart TVs, você pode usar o aplicativo beIN Sports Connect para transmitir no Google Chromecast e outros sistemas de smart TV que o suportam.

Você também pode fazer streaming dos canais do beIN Sports usando smart TVs—como Roku, Amazon Fire TV Stick, e Apple TV— usando os serviços de streaming fuboTV ou Sling TV (exige o add-on Sports Extra).

Assistir ao beIN Sports em uma smart TV com a ExpressVPN pode exigir a Aplicativo ExpressVPN para roteadores.

Onde posso obter o aplicativo beIN Sports Connect?

Para baixar o aplicativo do beIN Sports Connect para o seu dispositivo iOS ou Android, procure "beIN Sports Connect" na App Store (iOS) ou na Google Play Store (Android).

Para fazer streaming do beIN Sports no seu computador laptop ou de desktop, basta abrir o seu navegador e navegar para a página inicial do beIN Sports Connect.

Uma VPN vai tornar meu streaming no beIN Sports mais lento?

Toda VPN tem o potencial de diminuir a velocidade da conexão, mas a ExpressVPN é constantemente otimizada para velocidade, e é improvável que você note qualquer diferença. Usar uma VPN pode até mesmo acelerar sua conexão, se o seu provedor de acesso for conhecido por limitar o streaming de vídeos.

Do que mais eu posso fazer streaming com a ExpressVPN?

A ExpressVPN melhora uma ampla faixa de serviços populares de streaming, incluindo muitas redes de esportes como ESPN, DAZN, e Sky Go.

Saiba mais sobre o streaming de esportes com a ExpressVPN.