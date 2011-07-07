Sevdiğiniz cihazlar için ExpressVPN uygulamaları
Sevdiğiniz tarayıcılar için VPN eklentileri
Konsollar ve akıllı TV'ler için ExpressVPN
Ek olarak diğer cihazlar için manuel kurulum rehberleri
ExpressVPN uygulamaları 3 adımda nasıl indirilir ve kurulur:
2. Adım:
Kurulum sayfasını ziyaret edin
3. Adım:
ExpressVPN'i indirin ve kurun
ExpressVPN yazılımı ile ne elde edersiniz?
Her VPN uygulaması ile:
Sınıfında en iyi 256-bit şifreleme
ExpressVPN yazılımı internet trafiğinizin tamamını saldırganlardan koruyan bir şifrelenmiş tünel ile sarmalar.
Sınırsız bant genişliği
Dilediğiniz çevrimiçi videoları izleyin ve arkadaşlarınızla video sohbetler gerçekleştirin. ExpressVPN yazılımı hiçbir zaman bant genişliğinizi sınırlamaz.
5 yıldızlı müşteri desteği
ExpressVPN uygulamalarının herhangi biri ile bir problem yaşarsanız, dilediğiniz anda canlı sohbet veya e-posta aracılığı ile ödüllü ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
30 günlük para iade garantisi
ExpressVPN'den ilk 30 günde herhangi bir sebeple memnun kalmazsanız, para iade garantisinden faydalanabilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.
ExpressVPN yalnızca bilgisayarlar için VPN değildir
Tek bir abonelik desteklenen beş cihazda aynı anda kullanılabilir.
Uygulamayı dilediğiniz sayıda cihaza yükleyebilirsiniz. Aynı anda beşten fazla cihaz bağlamanız gerekirse, Yönlendiriciler için ExpressVPN Uygulamasını deneyin.
En Yeni VPN Yazılım Güncellemeleri
- Windows uygulaması En son sürüm: 7.7.11
- Mac uygulaması En son sürüm: 7.5.6
- Android uygulaması En son sürüm: 7.9.8
- iOS uygulaması En son sürüm: 7.6.5
- Linux uygulaması En son sürüm: 2.4.4
- Yönlendiriciler uygulaması En son sürüm: 2.2.9