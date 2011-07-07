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Bir VPN uygulaması indirin ve bütün cihazlarınızı koruyun

Bilgisayarlar, mobil cihazlar ve daha fazlası için VPN yazılımı

Tüm cihazlar için ExpressVPN: Windows ve Mac bilgisayarlar ve laptoplar, iPhonelar, iPadler, yönlendiriciler ve oyun konsollarının siluetleri

ExpressVPN sevdiğiniz tüm cihazlarda her büyük platform ve çözüm için güvenli, kullanımı kolay bir VPN uygulaması sunar.

Beş dakika içinde hazır.

ExpressVPN Edinin Daha fazlasını öğrenin

Sevdiğiniz cihazlar için ExpressVPN uygulamaları

Windows için VPN
Android için VPN
Mac için VPN
iOS için VPN
Linux için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Chromebook için VPN
Kindle Fire için VPN
Nook için VPN

Sevdiğiniz tarayıcılar için VPN eklentileri

Chrome için VPN
Firefox için VPN

Konsollar ve akıllı TV'ler için ExpressVPN

PlayStation
Apple TV
Xbox
Amazon Fire TV Stick
Nintendo Switch
Samsung Smart TV
Tüm oyun konsolları
Tüm akıllı TV'ler

Ek olarak diğer cihazlar için manuel kurulum rehberleri

Chromecast
Roku
Nvidia Shield

ExpressVPN uygulamaları 3 adımda nasıl indirilir ve kurulur:

1. Adım:

ExpressVPN Edinin: Çok hızlı hizmetimiz için bilgisayar ekranında alevler içinde sipariş verme butonu.

ExpressVPN edinin

2. Adım:

ExpressVPN'i Kurun: ExpressVPN'in tüm cihazlarda nasıl kurulacağını gösteren web sayfası.

Kurulum sayfasını ziyaret edin

3. Adım:

ExpressVPN'i indirin ve yükleyin: Bir bilgisayar, tablet ve telefon üzerinde ExpressVPN logosu

ExpressVPN'i indirin ve kurun

ExpressVPN Edinin

ExpressVPN yazılımı ile ne elde edersiniz?

Her VPN uygulaması ile:

Telefon ve bilgisayar üzerinde ExpressVPN kilidi: ExpressVPN askeri seviyedeki 256-bit şifreleme kullanır

Sınıfında en iyi 256-bit şifreleme

ExpressVPN yazılımı internet trafiğinizin tamamını saldırganlardan koruyan bir şifrelenmiş tünel ile sarmalar.

Bir sonsuz simgesi gösteren bir film rulosu: Video izlemek için sınırsız bant genişliği edinin

Sınırsız bant genişliği

Dilediğiniz çevrimiçi videoları izleyin ve arkadaşlarınızla video sohbetler gerçekleştirin. ExpressVPN yazılımı hiçbir zaman bant genişliğinizi sınırlamaz.

"?!" bulunan bir sohbet balonu ve "ExpressVPN" bulunan bir kırmızı sohbet balonu: özel destek alın, 7/24

5 yıldızlı müşteri desteği

ExpressVPN uygulamalarının herhangi biri ile bir problem yaşarsanız, dilediğiniz anda canlı sohbet veya e-posta aracılığı ile ödüllü ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

Para ile bir takvim: ExpressVPN'i 30 gün için deneyin, ve memnun kalmazsanız, paranızı geri alın

30 günlük para iade garantisi

ExpressVPN'den ilk 30 günde herhangi bir sebeple memnun kalmazsanız, para iade garantisinden faydalanabilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.

ExpressVPN Edinin

ExpressVPN yalnızca bilgisayarlar için VPN değildir

Tek bir abonelik desteklenen beş cihazda aynı anda kullanılabilir.


Uygulamayı dilediğiniz sayıda cihaza yükleyebilirsiniz. Aynı anda beşten fazla cihaz bağlamanız gerekirse, Yönlendiriciler için ExpressVPN Uygulamasını deneyin.

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