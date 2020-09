2. Encripte su smartphone

Las principales ciudades del mundo han sufrido niveles "epidémicos" de robos de smartphones en años recientes. Usted puede ayudar a que el robo de smartphones sea mucho menos atractivo para los criminales encriptando su smartphone. ¡Si los ladrones de teléfonos no van a poder desbloquear ni leer sus datos, no tiene mucho sentido robárselo! Siga estas instrucciones paso a paso para habilitar el cifrado de disco completo en iOS and Android.