ExpressVPN:llä on nopeita palvelimia lukuisissa Aasian ja Tyynenmeren alueen maissa, mutta sinulle paras palvelinsijainti riippuu monista eri tekijöistä. Varminta on valita todellista sijaintiasi lähimpänä oleva palvelinsijainti tai antaa ExpressVPN:n automaattisesti valita verkollesi sopivin palvelinsijainti Älykäs sijainti -toiminnon avulla.

Useimmissa Aasian ja Tyynenmeren alueen maissa VPN:ien käyttö on laillista, mutta muutamilla alueilla niiden käyttäminen on kiellettyä tai rajoitettua.

ThreeNow tarjoaa laajan valikoiman käsikirjoitettuja ohjelmia sekä tosi-tv-sisältöä kanavilta Three, Bravo, Choice TV, and HGTV, The Edge TV ja Breeze TV.

SBS On Demand on ilmainen suoratoistopalvelu, jossa on katsottavissa sisältöä kanavilta SBS, SBS Viceland, SBS World Movies ja SBS Food.

10 play on suoratoisto- ja rinnakkaislähetyspalvelu, jossa on sisältöä kanavilta Channel 10, 10 Shake, 10 Peach ja 10 Bold.

9Now on Nine Networkin ilmainen suoratoistopalvelu, jossa on laaja valikoima sisältöä kanavilta Channel 9, 9Gem, 9Go!, 9Life ja 9Rush.

