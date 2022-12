Escolha uma localização de servidor VPN na Ásia

Se você precisar de um endereço IP para um país específico na região da Ásia-Pacífico, basta escolher esse país no aplicativo da ExpressVPN ao conectar-se à VPN. Sua atividade online agora parecerá vir do local selecionado.



A ExpressVPN possui servidores em 26 países na região da Ásia-Pacífico, incluindo Austrália, Japão, Nova Zelândia, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia e muito mais!



Se precisar de ajuda para escolher a melhor localização de VPN para um site ou serviço específico, entre em contato com o suporte da ExpressVPN.