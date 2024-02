Bir tarayıcı seçmek neredeyse ilk Pokémon’unuzu seçmek gibidir. Ömür boyu tek bir tarayıcıya bağlı kalmasanız da, basitlik adına muhtemelen aynı tarayıcıyı kullanmaya devam edeceksiniz. Her zaman popüler olan Google Chrome tarayıcısını varsayılan olarak kullanmak kolaydır, ancak Firefox iyi bir mücadele veriyor. Firefox hâlâ inanılmaz derecede popüler olmaya devam ediyor ve bunun da iyi bir nedeni var. Peki hangi tarayıcıyı seçmelisiniz?

Google Chrome vs Firefox: Genel Bakış

Karşılaştırmaya başlamadan önce, her iki tarayıcıya da hızlıca bakalım.

Chrome Firefox Yayım 2008 2002 Geliştirici Google Mozilla Motor Blink, WebKit Gecko, Quantum Varsayılan arama Google Google Lisans Tescillidir ancak açık kaynaklı bileşenlere (Chromium) dayalıdır Açık kaynaklı(Mozilla Açık Lisansına göre) Platform Windows , macOS , Linux , Android , iOS ve Chrome OS Windows, macOS, Linux, Android, ve iOS Reklam engelleme Varsayılan olarak yok Evet, Gelişmiş İzleme Koruması ve uzantılar Gizli gezinme Evet, Gizli Mod Evet, Gizli Gezinme Şifre yöneticisi Evet Evet Uzantılar Evet—Chrome Web Mağazası’nda 190.000’den fazla uzantı mevcut Evet — uzantılar Firefox Tarayıcı Eklentileri web sayfasında mevcuttur

Bu karşılaştırma makalesinde, Google Chrome ve Firefox’u birbirine düşüren belirli soruları yanıtlayacağız, ardından her soru bakımından daha iyi tarayıcıyı seçeceğiz.

Google Chrome vs Firefox: Performans

Chrome veya Firefox daha fazla RAM kullanıyor mu?

Chrome, yüksek RAM kullanımıyla ünlüdür. Ama bu sadece popülerliğinin bir yan etkisi mi? Kullananların sayısı arttıkça şikayetler de artıyor. Yoksa bu kötü şöhretini hak ediyor mu? Bakınca, daha fazla sistem kaynağı kullanıyor gibi görünüyor. En azından genelde yani.

Bir tarayıcının aşırı miktarda RAM tüketmesinin birkaç nedeni vardır. Bu genellikle aşırı miktarda üçüncü taraf uzantısının tarayıcıyı ağırlaştırmasından kaynaklanır. Diğer nedenler şunlar olabilir: Aşırı miktarda sekmenin kullanılması, temizlenmemiş bir önbellek veya kötü amaçlı yazılım.

Daha az kaynak kullanan bir tarayıcı varsa da o Firefox değildir. Hem Chrome’u hem de Firefox’u tek bir sekmede YouTube videosu oynatarak başlatarak basit bir test gerçekleştirdik. MacBook’umuzdaki Activity Monitor uygulamasına erişerek şunları bulduk:

Bu örnekte Firefox’un Chrome’dan daha fazla RAM kullandığı görülüyor. Reddit ve Firefox’un kendi destek sayfaları gibi popüler forumlarda yapılan bir arama da onu RAM’e aç bir tarayıcı olarak gösteriyor. Neyse ki Firefox, hangi sekmelerin en fazla sistem kaynağını kullandığını görmenizi sağlayan yerleşik bir görev yöneticisiyle birlikte gelir. Bunları kapatmak kaynak kullanımının azaltılmasına yardımcı olacaktır. RAM kullanımını azaltmanın bir başka yolu da Firefox ayarlarındaki “Bellek Kullanımını En Aza İndir” butonuna tıklamaktır.

Mozilla, sorun giderme ipuçlarının işe yaramaması durumunda Firefox kullanırken karşılaşabileceğiniz RAM sorunlarını hafifletmek için “daha fazla RAM” eklemenizi önerir.

RAM kullanımı konusuna girmişken dikkate alınması gereken bir diğer husus da hızdır. Yavaş bir tarayıcı, tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir ve neyse ki ne Chrome’un ne de Firefox’un yavaş olduğu söylenmemektedir. Ama biri daha hızlı mıdır? Birkaç tarayıcı hızı testi yaptık (bu durumda WebSPRT 4‘ü kullandık) ve sonuçlar başa baş oldu. İkisi de istek uyandırıyor.

Chrome, kaynağa aç eğilimleriyle büyük ilerleme kaydetti ve artık eskisinden çok daha az RAM tüketiyor. Hala inanılmaz derecede hızlı olmasına rağmen çok daha az RAM tüketiyor ve performans açısından Firefox’a üstünlük sağlıyor.

Google Chrome vs Firefox: Gizlilik ve güvenlik

Firefox gizlilik için daha iyi mi?

Evet öyle. Hatta Firefox’u en iyi gizlilik tarayıcıları listemizde ikinci sıraya koyduk (yalnızca Tor Tarayıcının gerisinde kaldı). “Gelişmiş İzlenme Koruması” gibi özelliklerle Firefox, tarayıcının algıladığı tüm izleyicileri engellemenize olanak tanır. Aynı zamanda çok etkili olmasa da bir çeşit reklam engelleyici görevi de görüyor. Siz yine de uygun bir reklam engelleyici uzantısı da yükleyebilirsiniz.

Ayrıca tarayıcıyı bölümlere ayırarak Facebook gibi platformların Facebook dışındaki etkinliklerinizi izlemesini önleyebilirsiniz. Firefox’un varsayılan ayarları oldukça gizlilik dostudur, ancak yine de çerezleri ve üçüncü taraf izleyicileri engelleme ve istediğiniz güvenlik düzeyi gibi özellikler içeren ayrıntılı bir gizlilik ve güvenlik ayarları listesini özelleştirebilirsiniz.

En önemlisi, Firefox yaygın olarak kullanılan, tamamen açık kaynaklı tek web tarayıcısıdır. Herkes Firefox’un kaynak kodunu inceleyerek son üründe yarım öğelerin (takip yazılımı gibi) bulunmadığından emin olabilir.

Chrome’un gizlilik dostu olduğu şeklinde ünü yok ve hâlâ bu geçerli bir görüntü. Bir Google ürünü olarak konum, arama geçmişi, tarayıcı geçmişi ve kullanıcı tercihleri dahil olmak üzere çok büyük miktarda veri toplar. Google’ın bu verileri bireylere ve onların cihazlarına bağlayabildiği de biliniyor.

Güvenlik cephesinde Chrome, güncellemeler açısından daha iyidir. Güvenlik açıklarını düzeltmek daha hızlıdır ve bunu daha düzenli yapar. Firefox’un gönüllüler tarafından çalıştırıldığı göz önüne alındığında güncelleme programları da oldukça etkileyicidir.

Her iki tarayıcıda da HTTPS Everywhere (Chrome varsayılan olarak HTTPS bağlantılarını kullanır), kötü amaçlı site algılama (her ikisi de Google Güvenli Tarama veritabanını kullanır) ve kötü amaçlı yazılım algılama özellikleri bulunur. Tarayıcı korumalı alanı, özel tarama modları ve şifre yöneticileri gibi diğer gizlilik ve güvenlik özellikleri her ikisinde de mevcuttur.

Google Chrome vs Firefox: Gizli gezinme

Chrome ve Firefox bakımından gizli gezinme nasıl?

Oldukça benzer aslında. Her ikisi de bazı düşük seviyeli izleme tekniklerinden kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Özel gezinme, Chrome’da Gizli Mod ve Firefox’ta Gizli Gezinti olarak bilinir. Her iki tarayıcıda da özel taramayı başlattığınızda, tarama etkinliğiniz hakkında hiçbir bilgi saklamazlar. Bu, oturumunuzun sonunda gezinti geçmişinizin, form veya arama girişlerinizin, indirme listesi girişlerinizin, çerezlerinizin ve önbelleğe alınmış dosyalarınızın otomatik olarak temizleneceği anlamına gelir.

Chrome’da Gizli Modu başlattığınızda, üçüncü taraf izleyicileri engelleme seçeneğine de sahip olursunuz. Firefox’un normal tarama modunda bile varsayılan olarak yaptığı bir şey.

Özel tarama modları, tarama geçmişinizi cihazlarınıza erişimi olan herkesten gizlemek için mükemmeldir ancak %100 gizli değildir. Etkinliğiniz ziyaret ettiğiniz web siteleri, işvereniniz veya okulunuz ve internet servis sağlayıcınız tarafından hâlâ görülebilir.

Google Chrome vs Firefox: Kullanım kolaylığı

Chrome daha kullanıcı dostu mudur?

Her iki tarayıcıyı da başlattığınızda fark ettiğiniz ilk şeylerden biri, görünüş olarak oldukça benzer olmalarıdır. Anında görsel fark, Firefox’un Chrome’a göre daha engelleyici bir görünümü tercih etmesidir, ancak bu kullanılabilirliği etkilemeyecektir.

Ancak sekmeleri farklı şekilde ele alıyorlar. Chrome birden fazla sekmeyi gruplandırmanıza olanak tanır ve daha fazla sekme açtığınızda sekmeler küçülür. Firefox sekme gruplandırmayı desteklemez ve birden fazla sekmeyi yatay kaydırmayla işler, bu da sekmeler arasında ayrım yapmayı kolaylaştırır.

Her iki tarayıcı da birden fazla kullanıcı profilini ve senkronizasyonu destekler. Bir profil oluşturmak için Chrome’da Google hesabınızla ve Firefox’ta Firefox hesabınızla oturum açmanız yeterlidir. Tüm yer işaretleriniz, sekmeleriniz, ayarlarınız, şifreleriniz ve diğer tarayıcı verileriniz, diğer cihazlarda aynı profile giriş yaparak cihazlarınız arasında senkronize edilebilir. Ayrıca diğer kullanıcı profillerinden ayrı tutulacaktır. Cihazlar konusuna gelince, her iki tarayıcı da piyasadaki en popüler cihazları desteklemektedir.

Google, hem Chrome hem de Firefox için varsayılan arama motorudur, dolayısıyla arama deneyiminiz ikisinde de çok farklı olmayacaktır. Her ikisinde de Google Lens desteği var; görselleri arama çubuğuna sürükleyerek veya yükleyerek arama yapmanıza olanak tanınır.

Chrome’un büyük bir avantajı, Google Drive, Gmail, Google Dokümanlar ve hatta YouTube gibi Google hizmetleriyle entegrasyonudur. Chrome’da bunlardan tam olarak yararlanmak kolaydır; örneğin, arama çubuğuna “doc.new” yazarak yeni bir Google Dokümanı oluşturabilirsiniz. Diğer tarayıcılarda bulunmayan bir kısayol.

Muhtemelen zaten bir Google hesabınız vardır ve Chrome’un büyük Google ekosistemiyle entegrasyonu, rahat kullanım için ekstra puan kazandırıyor.

Google Chrome vs Firefox: VPN

Firefox VPN var mı?

Firefox VPN’i yok ancak Mozilla’nın (Firefox’un yaratıcıları) satın alabileceğiniz bir VPN ürünü var. Chrome’un ayrıca yerleşik bir VPN’i yoktur, ancak Google, Google One aboneliği aracılığıyla bir tane sunmaktadır.

Bir VPN alıyorsanız, naçizane ExpressVPN’i önerebilir miyiz? 105 ülkedeki sunucular, en yüksek VPN hızları ve sınıfının en iyisi şifrelemeyle tüm çevrimiçi gizlilik ihtiyaçlarınız karşılanır. Ayrıca katı bir kayıt tutmama politikamız var, yani VPN’inizi ne için kullandığınızı bilmiyoruz ve kaydını tutmuyoruz.

Firefox ve Chrome uzantıları sayesinde ExpressVPN’i doğrudan seçtiğiniz tarayıcıdan kullanmak kolaydır.

Google Chrome vs Firefox: Kişiselleştirme

Firefox’a uzantı ve tema ekleniyor mu?

Kişiselleştirme, bir şeyi kendinize ait hale getirmenin harika bir yoludur. Hem Firefox hem de Chrome özelleştirmeyi destekler; Tarayıcınızın görünümünü değiştirmek için temalar indirebilirsiniz. Ayrıca, reklam engelleyici ve hatta Spotify oynatıcı gibi tarayıcıda yerleşik olmayan özellikleri eklemenize olanak tanıyan tarayıcı uzantılarını desteklerler.

Chrome’dan daha önce Firefox, uzantı fikrini ortaya attı ancak Chrome’un uzantı kitaplığı dünyanın en büyüğü haline geldi. Chrome Web Mağazası’nda bulunan 130.000’den fazla uzantıyla Chrome’u kullanmanın diğer tarayıcılara göre büyük bir avantajı var. Büyük ihtimalle her iki tarayıcıda da en popüler uzantıları bulacaksınız.

Chrome’da temaları ve uzantıları indirmek için Chrome Web Mağazası’na gidin. Bunu Firefox’ta yapmak için Firefox Eklenti sayfasına gidin.

Google Chrome vs Firefox: Hüküm

Her iki tarayıcı da beklenenden daha fazla alanda berabere kaldı. İşte her soruda kazanan tarayıcının kısa bir özeti.

Performans: Chrome. Her iki tarayıcı da hızlıdır ancak Chrome hızı korurken kaynağa daha az ihtiyaç duyar.

Gizlilik: Firefox. Firefox, kutudan çıktığı haliyle gizliliğinizi koruma konusunda muazzam bir iş çıkarıyor. Burada Chrome’a karşı büyük bir üstünlüğü var. Ve bize göre bu, diğer tüm hususların toplamından daha önemli.

Özel tarama modu: Berabere. Her ikisinin de özel tarama modları sizi düşük seviyeli izlemeye karşı korumaktan fazlasını yapmaz.

Kullanım kolaylığı: Chrome. Her ikisi de harika, ancak Chrome’un daha geniş Google ekosistemiyle daha sıkı entegrasyonu, buraya gelmesine yardımcı oluyor.

VPN: Berabere. Hiçbirinin yerleşik bir VPN’i yoktur.

Kişiselleştirme: Chrome. Sadece mevcut uzantılarının ve temalarının hacmi yeter. Firefox muhtemelen sizi bırakmayacak.