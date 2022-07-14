WhatsApp vs Signal: Hangisi daha güvenli?

WhatsApp ve Signal, uçtan uca şifreleme sunar. Bu teknoloji, mesajları karıştırarak çalışır, böylece yalnızca gönderici ve alıcı onları bir araya getirebilir. Uçtan uca şifreleme, uygulama üreticisinin kendisi de dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü tarafın mesaj içeriğini görmesini imkansız hale getirerek mesajlaşmayı daha güvenli hâle getirir.

Ancak Signal’in WhatsApp’tan daha gizli ve güvenli olduğunu sıklıkla duyuyoruz. Hatta Signal’i en gizli mesajlaşma uygulaması olarak sık sık öneriyoruz. Bu iddianın arkasında tam olarak ne var? Signal ve WhatsApp arasında hangisi daha iyi? Ayrıntılı bir karşılaştırma için okumaya devam edin.

Signal, WhatsApp’tan daha mı güvenli?

WhatsApp ve Signal, Open Whisper Systems tarafından geliştirilen aynı şifreleme protokolünü kullanır. Bu protokol açık kaynaklıdır ve hakemler tarafından gözden geçirilir, bu da onu güvenilir kılar. Aynı şifrelemeyi kullanırken Signal, WhatsApp’a göre bir dizi güvenlik avantajına sahiptir:

Metaveri koruması

Bir mesaj veya fotoğraf gönderdiğinizde, metaverileri de göndermiş olursunuz. Metaveriler, mesajın kime gönderildiği, ne zaman teslim edildiği ve daha fazlası hakkında bilgiler içerir. İletilerin içeriği uçtan uca şifrelemeyle korunurken, bu metaveriler (mesajla ilgili bilgiler) korunmaz. Şifreleme bir kilitli kutuysa metaveri, üstüne bantlanmış posta etiketidir. Kutuyu açmadan bile etiketi okuyarak zaten çok şey öğrenebilirsiniz.

WhatsApp metaverileri korumaz. Bu, üçüncü tarafların mesajlarla ilgili bilgileri görebileceği anlamına gelir. Buna karşılık Signal, Sealed Sender adlı metaverileri korumak için bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji, gönderen ve alıcı hakkındaki bilgileri gizler, bu nedenle posta etiketi bile okunamaz.

Veri paylaşımı

Mesajlara ve metaverilere ek olarak, mesajlaşma servisleri telefonunuzda depolanan bilgileri de toplayabilir. Bu bilgiler telefon numaranızı, kişilerinizi, avatarınızı, konumunuzu, medya ve cihaz ayrıntılarınızı içerir. WhatsApp ve Signal’in bu bilgileri işleme şekli arasında büyük bir fark var.

WhatsApp, şifrelenmiş medyayı ve iletilen mesajları kendi sunucularında saklar. Ayrıca, uygulamayı ne sıklıkta kullandığınız ve her bir kişiyle sohbet etmek için ne kadar zaman harcadığınız gibi kullanım alışkanlıklarınız hakkında da bilgi toplar. Gizlilik politikasına göre, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar bu bilgilere erişebilir. Signal ise sadece bir telefon numarası gerektirir. Telefon numarasını bir kimliğe bağlamaya çalışmaz.

Şirket sahipliği

Dikkate alınması gereken bir diğer önemli faktör, mesajlaşma servisinin hangi şirkete ait olduğudur. Meta (eski adıyla Facebook) WhatsApp’ın sahibidir. WhatsApp’ın gizlilik politikası herhangi bir gösterge ise uygulamayı Meta’nın sahip olduğu diğer hizmetlerle entegre edecekler. Bu, hizmetlerini özelleştirmelerine ve pazarlamalarına yardımcı olmak için bilgi paylaşımını içerir.

Öte yandan, Signal, Signal Technology Foundation’a aittir. Kullanıcı bağışlarıyla çalışan kayıtlı, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kuruculardan biri olan Moxie Marlinspike, Twitter’ın siber güvenlik başkanıydı. Signal’in daha sonra WhatsApp, Skype ve Facebook Messenger gibi popüler mesajlaşma uygulamalarına uyarlanan uçtan uca şifreleme protokolünü geliştirdi.

En güvenli mesajlaşma uygulaması hangisi?

WhatsApp ve Signal arasında Signal, daha güvenli mesajlaşma hizmeti olarak kesin kazanır. Her ikisi de uçtan uca mesaj şifrelemesi kullanırken, Signal daha fazla meta veri gizliliği sağlar ve verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmaz. Signal özel sektöre ait ve kâr amacı gütmeyen bir şirket olduğundan, yakın gelecekte muhtemelen daha güvenli bir seçenek olmaya devam edecektir.

Bununla birlikte, mutlaka WhatsApp kullanmayı bırakmanızı önermiyoruz. Kuşkusuz, uçtan uca şifrelemesi hâlâ çok saygın bir gizlilik koruma standardı.