“123456”, dünyanın birçok yerinde en çok kullanılan paroladır fakat en çok kullanılan parolalar, ülkeye veya dile göre sıralandığında çok farklı sonuçlar ortaya çıkıyor.

En yaygın parolalar, yazması kolay olanlardır (örneğin, “123456”). Kötü parolalar arasındaki bazı farklılıklar dilden kaynaklanıyor: “password”, ana dili İngilizce olanlar arasında üst sıralarda yer alırken, ana dili Almanca olanlar “passwort” kelimesini tercih ediyor; Fransızca klavyelerin tuş dizilimleri nedeniyle Fransa’da “qwerty” yerine “azerty” kullanılıyor.

Kültürel farklılıklar, kötü parola kullanımını etkilediğinde ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. İtalyan futbol takımı Juventus’un taraftarları “juventus” parolasını kullanmayı yeterli bir tercih olarak görüyor olabilir ancak bu parola, İtalyan internet kullanıcıları arasında en yaygın dördüncü parola. “Anathema”, bir parola olarak kulağa garip gelebilir ancak İngiliz müzik grubu Anathema Türkiye’de o kadar popüler ki bu parola en yaygın 10 parola arasında yer alıyor.

Bu grafikte, çeşitli ülkelerden, çoğu o ülkeye özel olan ve kültürel faktörlerin parola seçimini nasıl etkilediğini gösteren popüler parolaları seçtik (hepsi ilk 10 arasında yer alıyor).

Verilerimizin büyük bir kısmı, Github kullanıcısı Ata Hakçıl’ın sızdırılan parolalar üzerine olan araştırmasından alınmıştır ve ilgili web sitelerinin diline dayanmaktadır. Web sitelerin dilini, ülkeleri tahmin etmek için kullandık. Tüm ülkeler/diller için veri mevcut değildi.

Daha güçlü parola nasıl kullanılır

Dünya Parola Gününde, yaygın parolaların kötü parolalar olduğunu hatırlatmak isteriz. Bunun sebebi, korsanların bu parolaları kolayca tahmin edebilmeleridir. Güçlü bir parola:

Uzundur: Çoğu uzman, bir parolanın en az sekiz karakter uzunluğunda olması ve ideal olarak 12 – 15 karakter içermesi gerektiğini belirtmektedir. Her ilave karakter, parolanın kırılmasını katlanarak zorlaştırır.

Rastgeledir: Bu, parolanızın bir anlama sahip olmaması ve rastgele harfler, sayılar ve sembollerden oluşması gerektiği anlamına gelir. Bu tür bir parolayı, rastgele bir parola oluşturucu kullanarak oluşturmak kolaydır; bu tür parola oluşturucuları internette bulabilirsiniz.

Özgündür: En yüksek güvenlik için, her çevrimiçi hesabınızda farklı bir parola kullanmalısınız. Parolaları tekrarlarsanız veya parola oluştururken belirli bir formül izlerseniz, birisi parolalarınızdan birini ele geçirdiğinde bunu diğer hesaplarınızı ele geçirmek için de kullanabilir.

Bu kurallara uyduğunuzda, parolalarınızın güçlü olacağını ancak hatırlanmalarının neredeyse imkansız olacağını söylemek yanlış olmaz. Bu nedenle, bir parola yöneticisi kullanmanız önerilir. Bu yöneticiler, parolalarınızı şifrelenmiş bir kasada saklar, böylece onlara erişmek için yalnızca birincil parolanızı hatırlamanız yeterlidir.

Çevrimiçi gizliliğinizi ve güvenliğinizi korumanın diğer kolay yolu ise bir VPN uygulaması indirmektir. Bu uygulama, size yeni bir IP adresi sağlar ve trafiğinizi şifreler. Bu, davetsiz misafirlerin internette ne yaptığınızı görmelerini oldukça zorlaştırır.

