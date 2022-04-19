Bulut, hesaplar, uygulamalar, verimli çalışmak, IoT ve daha nicesi. Hiç kuşkusuz ki, günlük yaşamımız internete ve teknolojik cihazlara her gün daha da bağlı hâle geliyor. Son yıllarda, video izleme ve oyun oynama başta olmak üzere, işten eğitime kadar her konuda internetin kullanımında da bir artış gördük.

Web kullanıcılarının sayısının artmasıyla çevrimiçi tehditler ve tehlikeler de artış gösterdi ve bu da kişisel verilerimizin güvenliği ve korunması ihtiyacını ön plana çıkardı.

Kendimizi çevrimiçi ortamda korumak için çeşitli çözümleri ve sistemleri karşılaştırmak her zaman kolay olmuyor, bu yüzden de en iyi bildiğimiz şey olan VPN’den başlayarak bloğumuz aracılığıyla çevrimiçi güvenlik rehberimiz sayesinde size yardımcı olmak isteriz.

VPN nedir?

İlk olarak anlamından başlayalım: VPN, “virtual private network” (sanal özel ağ) anlamına gelir ve bu da verilerimizin şifrelendiği ve korunduğu bir tüneldir. Nasıl mı? İnternete PC, tablet veya akıllı telefondan eriştiğinizde internet servis sağlayıcınız (İSS olarak kısaltılır) cihazınızı tanımlayan bir IP adresi atar ve sizi seçtiğiniz web sitesine ve hizmete bağlar. Bu, İSS’lerin kullanıcılar tarafından ziyaret edilen siteleri görüntülemeyi ve böylece aktivitenizi takip etmeyi kolaylaştıran basit bir trafiği yönetme yöntemidir. VPN’i etkinleştirdiğimizde ne olur? Sanal özel ağ, cihazınız ve varış yeri arasında güvenli bir ağ oluşturur ve İSS’e yalnızca VPN sunucusunun IP adresi gönderilir (küçük bir ipucu: ExpressVPN 94 ülkede sunuculara sahiptir!) ve bu IP adresi sürekli değişir ve diğer kişilerle paylaşılır. Dahası, VPN tarafından oluşturulan sanal tünel içerisinde, kullanıcı verileri paketlerle sarmalanır ve şifrelenmiştir, böylece daha da güvenli hâle gelir.

ExpressVPN neden farklı?

Bunlar size karmaşık geliyorsa ExpressVPN aslında bunu kolaylaştırmaktadır. Çeşitli platformlarda ve cihazlarda kullanılabilen ExpressVPN uygulamaları, ek bir koruma katmanı eklemek amacıyla mükemmelleştirilmiş TrustedServer teknolojisini kullanan sunuculara bağlanmanıza olanak tanır. Hatta bu sunucular hard disk yerine RAM üzerinde çalıştığından dolayı, her yeniden başlatıldıklarında tüm veriler silinir.

ExpressVPN’in diğer bir yeni özelliği ise kullanıcılarımız için özel olarak oluşturulmuş Lightway protokolüdür. Sağlam, hızlı ve ucuz olan Lightway, bağlantınızı daha da güvenli yapar, verilerin kaybolmasını ve sızmasını önler. Ayrıca dünyanın en güvenli şifreleme algoritmalarından biri olan wolfSSL tabanlıdır.

Kullanıcılarımızın gizliliğine önem verdiğimizden ve internetin özgür ve güvenli olması gerektiğine inandığımızdan dolayı, dijital hakları ve güvenlik sorunlarını araştırmak ve incelemek, son kullanıcıya çözümler ve tavsiyeler sunmak için Digital Security Lab adlı araştırma merkezimizi oluşturduk.

VPN başka neler yapar?

VPN; sevdiğiniz filmleri ve sporları seyahat ederken veya herkese açık Wi-Fi ağlarında bile izlemenizi sağlar. Ayrıca, yalnızca sunucunuzun konumunu değiştirerek dünyanın bazı yerlerinde sansürlenmiş içeriklere erişmenizi ve internet mağazalarından özel teklifleri kullanmanızı sağlar.

Tek faydası bu değil: VPN ayrıca oyun oynamak, güvenli bir şekilde dosya paylaşmak ve Wi-Fi ağlarına ve herkese açık bağlantı noktalarına bağlandığınızda güvenlik risklerini önlemek için de faydalıdır.

VPN’lerin dışındakiler

VPN bu nedenle çevrimiçi koruma için gereklidir ancak çevrimiçi hesapların güvenliğinden (iki faktörlü kimlik doğrulama, şifre yöneticisi, vs. ile) Tor üzerinden anonim aramalara kadar, farklı durumlarda diğer birçok aracın da yararlı olabileceğini unutmayalım. Ayrıca antivirüs ve güvenlik duvarı gibi başlıca araçları da unutmayalım. Çoğu zaman, bu araçları VPN ile birlikte kullanmak size internet ortamındaki en iyi korumayı sağlayacaktır.

Gelecek haftalarda en güvenli tarayıcılar ve ortadaki adam saldırılarından nasıl korunacağınız gibi birçok konu üzerinde konuşarak siber güvenlik rehberlerimizi sunmaya devam edeceğiz.