Wybór przeglądarki jest prawie jak wybór pierwszego Pokémona. Choć nie przywiązujesz się do jednej przeglądarki na całe życie, prawdopodobnie będziesz korzystać z tej samej dla wygody. Choć prostym rozwiązaniem jest sięgnięcie po stale popularną przeglądarkę Google Chrome, to jednak Firefox doskonale sobie radzi. Firefox pozostaje niezwykle popularny i nie bez powodu. Którą więc przeglądarkę wybrać?

Google Chrome vs. Firefox: Przegląd

Zanim przejdziemy do porównania, oto krótki przegląd obu przeglądarek.

Chrome Firefox Premiera 2008 2002 Deweloper Google Mozilla Silniki Blink, WebKit Gecko, Quantum Domyślna wyszukiwarka Google Google Licencja Zastrzeżona, ale oparta na komponentach open-source (Chromium) Komponenty open-source (na warunkach licencji Mozilla Public License) Platformy Windows , macOS , Linux , Android , iOS i Chrome OS Windows, macOS, Linux, Android i iOS Ad blocker Nie domyślnie Tak, ze wzmocnioną ochroną przed śledzeniem i rozszerzeniami Prywatne przeglądanie Tak, w trybie incognito Tak, w trybie prywatnego przeglądania Menedżer haseł Tak Tak Rozszerzenia Tak, ponad 190 000 rozszerzeń dostępnych w Chrome Web Store Tak, rozszerzenia są dostępne na stronie dodatków do przeglądarki Firefox

W tym artykule porównawczym odpowiemy na konkretne pytania dotyczące Google Chrome i Firefoxa, a następnie wybierzemy lepszą przeglądarkę dla każdego pytania.

Google Chrome vs. Firefox: Wydajność

Która przeglądarka zużywa więcej pamięci RAM? Chrome czy Firefox?

Przeglądarka Chrome znana jest z wysokiego zużycia pamięci RAM. Ale czy to tylko efekt uboczny jej popularności? Im więcej osób z niej korzysta, tym więcej widzimy skarg. A może zasługuje ona na tę złą reputację? Według niepotwierdzonych informacji, Chrome zużywa więcej zasobów systemowych. Przynajmniej zazwyczaj.

Istnieje kilka powodów, dla których przeglądarka może zużywać nadmierne ilości pamięci RAM. Często jest to spowodowane dużą ilością rozszerzeń innych firm, które obciążają przeglądarkę. Inne przyczyny mogą obejmować: nadmierną liczbę używanych kart, niewyczyszczoną pamięć podręczną lub złośliwe oprogramowanie.

Czy istnieje przeglądarka, która jest mniej zasobożerna? Cóż, na pewno nie jest nią Firefox. Przeprowadziliśmy prosty test, odtwarzając film z YouTube na jednej karcie, zarówno w przeglądarce Chrome, jak i Firefox. Po uruchomieniu aplikacji Monitor Aktywności na naszym MacBooku, odkryliśmy następujące wyniki:

Wygląda na to, że Firefox zużywa w tym przypadku więcej pamięci RAM niż Chrome. Przeglądając popularne fora, takie jak Reddit i własne strony wsparcia Firefoxa, można również zauważyć, że jest to przeglądarka pochłaniająca dużo pamięci RAM. Na szczęście Firefox ma wbudowany menedżer zadań, który pozwala zobaczyć, które karty zużywają najwięcej zasobów systemowych. Ich zamknięcie pomoże zmniejszyć zużycie zasobów. Innym sposobem na zmniejszenie zużycia pamięci RAM jest kliknięcie przycisku „Minimalizuj użycie pamięci” w ustawieniach przeglądarki.

Co więcej, Mozilla proponuje „dodać więcej pamięci RAM”, aby zmniejszyć problemy z pamięcią RAM podczas korzystania z Firefoxa, jeśli porady dotyczące rozwiązywania problemów nie pomogą.

Skoro już poruszamy temat zużycia pamięci RAM, kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest prędkość. Wolna przeglądarka może negatywnie wpłynąć na komfort przeglądania, a na szczęście ani Chrome, ani Firefox nie są znane z niskiej prędkości. Ale czy któraś z nich jest szybsza? Przeprowadziliśmy kilka testów szybkości przeglądarek – w tym przypadku użyliśmy WebSPRT 4 – a wyniki były zbliżone. Żadna z nich nie odstaje.

Chrome poczynił ogromne postępy w zakresie swoich zasobożernych tendencji i obecnie zużywa znacznie mniej pamięci RAM niż kiedyś. Nadal jest niewiarygodnie szybki, a jednocześnie zużywa znacznie mniej RAM-u, co daje mu przewagę nad Firefoxem pod względem wydajności.

Google Chrome vs. Firefox: Prywatność i bezpieczeństwo

Czy Firefox jest lepszą przeglądarką pod względem prywatności?

Tak. Firefox zajął nawet drugie miejsce na naszej liście najlepszych przeglądarek do ochrony prywatności (ustępując miejsca jedynie przeglądarce Tor). Dzięki takim funkcjom jak „Wzmocniona ochrona przed śledzeniem”, Firefox pozwala blokować wszystkie elementy śledzące wykrywane przez przeglądarkę. Służy również jako swego rodzaju ad blocker, choć niezbyt skuteczny. Można jednak zainstalować odpowiednie rozszerzenie blokujące reklamy.

Istnieje również możliwość podzielenia przeglądarki na przedziały, co uniemożliwia platformom takim jak Facebook śledzenie aktywności użytkownika poza Facebookiem. Domyślne ustawienia Firefoxa są dość korzystne dla prywatności, ale można też dostosować dość szczegółową listę ustawień prywatności i bezpieczeństwa. Obejmują one takie funkcje, jak blokowanie plików cookie i zewnętrznych modułów śledzących oraz ustawienie pożądanego poziomu bezpieczeństwa.

Co najważniejsze, Firefox jest jedyną powszechnie używaną przeglądarką internetową, która jest całkowicie open-source. Każdy może sprawdzić kod źródłowy Firefoxa i upewnić się, że w programie nie ma żadnych podejrzanych elementów (takich jak oprogramowanie śledzące).

Natomiast przeglądarka Chrome nie uchodzi za zbyt przyjazną dla prywatności. Jako produkt Google gromadzi ogromną ilość danych, w tym lokalizację, historię wyszukiwania i przeglądania oraz preferencje użytkownika. Wiadomo również, że Google jest w stanie powiązać te dane z osobami i ich urządzeniami.

Pod względem bezpieczeństwa Chrome lepiej radzi sobie z aktualizacjami. Szybciej łata luki w zabezpieczeniach i robi to regularniej. Biorąc pod uwagę, że Firefox jest prowadzony przez wolontariuszy, ich harmonogram aktualizacji również robi wrażenie.

Obie przeglądarki posiadają funkcję HTTPS Everywhere (Chrome domyślnie korzysta z połączeń HTTPS), wykrywanie złośliwych witryn (obie korzystają z bazy danych Google Safe Browsing) i funkcje wykrywania złośliwego oprogramowania. Inne funkcje prywatności i bezpieczeństwa, takie jak sandboxing przeglądarki, tryby przeglądania prywatnego i menedżery haseł, są dostępne w obu przeglądarkach.

Google Chrome vs. Firefox: Tryb przeglądania prywatnego

Jak wypada tryb przeglądania prywatnego w przeglądarkach Chrome i Firefox?

Właściwie dość podobnie. W obu przypadkach można uniknąć niektórych podstawowych metod śledzenia.

Przeglądanie prywatne zwane jest trybem incognito w przeglądarce Chrome i przeglądaniem prywatnym w przeglądarce Firefox. Po uruchomieniu przeglądania prywatnego w obu przeglądarkach, nie będą one przechowywać żadnych informacji o aktywności przeglądania. Oznacza to, że historia przeglądania, wyszukiwane formularze lub wpisy, pozycje na liście pobierania, pliki cookie oraz pamięć podręczna są automatycznie usuwane po zakończonej aktywności.

Po uruchomieniu trybu incognito w przeglądarce Chrome dostępna jest również opcja blokowania zewnętrznych trackerów. Jest to funkcja domyślnie włączona w przeglądarce Firefox, nawet w zwykłym trybie przeglądania.

Tryby przeglądania prywatnego świetnie nadają się do ukrywania historii przeglądania przed innymi osobami mającymi dostęp do Twoich urządzeń, ale nie zapewniają 100% prywatności. Twoja aktywność może być nadal widoczna dla odwiedzanych witryn, pracodawcy lub szkoły oraz dostawcy usług internetowych.

Google Chrome vs. Firefox: Łatwość użytkowania

Czy Chrome jest bardziej przyjazną dla użytkownika przeglądarką?

Jedną z pierwszych rzeczy, które można zauważyć po uruchomieniu obu przeglądarek, jest ich dość podobny wygląd. To, co od razu rzuca się w oczy, to fakt, że Firefox preferuje bardziej blokowy wygląd niż Chrome, choć nie ma to wpływu na użyteczność.

Różnią się one jednak sposobem obsługi kart. Chrome umożliwia grupowanie wielu kart, które zmniejszają się wraz z otwieraniem kolejnych. Firefox nie obsługuje grupowania kart i obsługuje wiele z nich za pomocą poziomego przewijania, co ułatwia ich rozróżnianie.

Obie przeglądarki obsługują również wiele profili użytkowników i synchronizację. Aby utworzyć profil, wystarczy zalogować się za pomocą konta Google w przeglądarce Chrome lub konta Firefox w przeglądarce Firefox. Wszystkie zakładki, karty, ustawienia, hasła i inne dane przeglądarki można synchronizować na różnych urządzeniach, logując się do tego samego profilu na innym urządzeniu. Będą one również przechowywane oddzielnie od innych profili użytkowników. W przypadku urządzeń, obie przeglądarki obsługują najpopularniejsze z nich.

Google jest domyślną wyszukiwarką zarówno dla Chrome, jak i Firefoxa, więc wyszukiwanie nie będzie się tutaj zbytnio różnić. Obie przeglądarki obsługują Google Lens, umożliwiając wyszukiwanie za pomocą obrazów poprzez przeciąganie lub przesyłanie ich na pasek wyszukiwania.

Ogromną zaletą Chrome jest jego integracja z usługami Google, takimi jak Dysk, Gmail, Dokumenty, a nawet YouTube. Łatwo jest z nich w pełni korzystać w Chrome. Przykładowo, możesz utworzyć nowy Dokument Google, wpisując tylko „doc.new” w pasku wyszukiwania. Skrót ten nie jest dostępny w innych przeglądarkach.

Prawdopodobnie masz już konto Google, a ścisła integracja Chrome z większym ekosystemem Google zapewnia mu dodatkowe punkty za wygodę.

Google Chrome vs. Firefox: VPN

Czy istnieje VPN w przeglądarce Firefox?

Firefox nie ma wbudowanego VPN, ale Mozilla (twórcy Firefoxa) ma w swojej ofercie produkt VPN, który można kupić. Chrome również nie ma wbudowanej sieci VPN, ale Google oferuje ją w ramach subskrypcji Google One.

Jeśli szukasz VPN, możemy zaproponować ExpressVPN. Posiada serwery w 105 krajach, oferuje jedne z najszybszych prędkości VPN w na rynku i najlepsze w klasie szyfrowanie. Dzięki temu wszystkie potrzeby związane z prywatnością w Internecie są zaspokojone. Prowadzimy również bezwzględną politykę braku rejestrów, co oznacza, że nie wiemy, do czego używasz VPN i nie przechowujemy żadnych danych na ten temat.

Dzięki rozszerzeniom dla przeglądarek Firefox i Chrome, korzystanie z ExpressVPN z wybranej przeglądarki jest bardzo proste.

Google Chrome vs. Firefox: Personalizacja

Czy można dodawać rozszerzenia i motywy do Firefoxa?

Personalizacja to świetny sposób na stworzenie czegoś dla siebie. Zarówno Firefox, jak i Chrome obsługują personalizację – możesz pobrać różne motywy, by zmienić wygląd swojej przeglądarki. Obsługują one również rozszerzenia, pozwalające na dodawanie funkcji niewbudowanych w przeglądarkę, takich jak ad blocker, a nawet odtwarzacz Spotify.

Firefox wprowadził koncepcję rozszerzeń na długo przed Chrome, ale biblioteka rozszerzeń Chrome stała się największą na świecie. Wyróżnia to Chrome na tle innych przeglądarek – w Chrome Web Store dostępnych jest ponad 130 000 rozszerzeń. Najpopularniejsze z nich dostępne są w obu przeglądarkach.

Aby pobrać motywy i rozszerzenia w Chrome, przejdź do Chrome Web Store. Aby to zrobić w przeglądarce Firefox, przejdź na stronę dodatków do Firefoxa.

Google Chrome vs. Firefox: Werdykt

Obie przeglądarki uzyskały równy wynik w większej liczbie kategorii, niż się spodziewaliśmy. Oto krótkie podsumowanie zwycięskiej przeglądarki z każdego pytania.

Wydajność: Chrome. Obie przeglądarki są szybkie, ale Chrome zużywa mniej zasobów przy zachowaniu wysokiej prędkości.

Prywatność: Firefox. Bez żadnego konfigurowania Firefox doskonale radzi sobie z ochroną prywatności. Ma tutaj ogromną przewagę nad Chrome. Naszym zdaniem liczy się to bardziej niż wszystkie inne aspekty razem wzięte.

Tryb przeglądania prywatnego: Remis. Żaden z trybów przeglądania prywatnego nie zapewnia użytkownikowi zaawansowanej ochrony, poza najbardziej podstawowym zabezpieczeniem przed śledzeniem.

Łatwość użytkowania: Chrome. Obie przeglądarki są świetne, ale mocniejsza integracja Chrome z szerszym ekosystemem Google pozwala mu wyjść na prowadzenie.

VPN: Remis. Żadna z nich nie ma wbudowanego VPN.

Personalizacja: Chrome. Choćby przez samą ilość dostępnych rozszerzeń i motywów. Jednak Firefox nie jest daleko w tyle.