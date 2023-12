Choisir un navigateur, c’est presque comme choisir son premier Pokémon. Bien que vous ne serez pas redevable d’un seul navigateur pour la vie, vous êtes susceptible de continuer à utiliser le même pour des questions de simplicité. Il est facile de choisir par défaut le navigateur populaire Google Chrome, mais Firefox se défend également bien. Firefox reste incroyablement populaire, et ce pour une bonne raison. Alors, lequel des deux navigateurs devriez-vous choisir ?

Google Chrome vs Firefox : Aperçu rapide

Avant de commencer la comparaison, voici un aperçu rapide des deux navigateurs.

Chrome Firefox Sortie

2008 2002 Développeur Google Mozilla Moteurs Blink, WebKit Gecko, Quantum Recherche par défaut Google Google Licence Exclusive, mais basée sur des composants open source (Chromium) Composants open source (sous les termes de la Mozilla Public License) Plateformes Windows , macOS , Linux , Android , iOS et Chrome OS Windows, macOS, Linux, Android et iOS Bloqueur de publicités Pas par défaut Oui, avec une protection renforcée contre le pistage et des extensions Navigation privée Oui, avec le Mode Incognito

Oui, avec la Navigation Privée Gestionnaire de mots de passe Oui Oui Extensions Oui — plus de 190 000 extensions disponibles sur le Chrome Web Store Oui — les extensions sont disponibles sur la page des add-ons du navigateur Firefox



Dans cet article de comparaison, nous répondrons à des questions spécifiques qui opposent Google Chrome et Firefox, puis choisirons le meilleur navigateur pour chaque question.

Google Chrome vs Firefox : Performance

Chrome ou Firefox utilise-t-il plus de RAM ?

Chrome a pour réputation d’utiliser beaucoup de RAM. Mais, est-ce juste un effet secondaire de sa popularité ? Avec plus de personnes l’utilisant, nous voyons de plus en plus de plaintes. Ou, est-ce qu’il mérite sa notoriété ? De manière anecdotique, il semble utiliser plus de ressources systèmes. Du moins, habituellement.

Il existe plusieurs raisons qui expliquent pourquoi un navigateur pourrait consommer des quantités excessives de RAM. Cela se résume souvent à une quantité excessive d’extensions tierces qui alourdissent le navigateur. D’autres raisons incluent : une quantité excessive d’onglets utilisés, un cache non supprimé ou un programme malveillant.

S’il existe un navigateur qui est moins gourmand en ressources, ce n’est pas Firefox. Nous avons effectué un test simple en lançant à la fois Chrome et Firefox avec un seul onglet et une vidéo YouTube en lecture. En accédant à l’appli Activity Monitor sur notre MacBook, voici ce que nous avons trouvé :

Il semble que Firefox utilise plus de RAM que Chrome dans cet exemple. Une recherche à travers les forums populaires comme Reddit et les pages de support de Firefox même le décrivent également comme un navigateur gourmand en RAM. Heureusement, Firefox inclut un gestionnaire de tâches intégré qui vous permet de voir quels onglets utilisent le plus de ressources systèmes. Fermes ces onglets aidera à réduire l’utilisation de ressources. Un autre moyen de réduire l’utilisation de la RAM est de cliquer sur le bouton « Minimiser l’utilisation de la mémoire » dans les paramètres de Firefox.

Heureusement, Mozilla vous suggère « d’ajouter plus de RAM » pour atténuer tout problème lié à la RAM que vous pourriez avoir lorsque vous utilisez Firefox, si les conseils de dépannage n’aident pas.

Pendant que nous sommes sur le sujet de l’utilisation de la RAM, un autre aspect à prendre en compte est la vitesse. Un navigateur lent peut affecter négativement votre expérience de navigation, et heureusement, ni Chrome ni Firefox ne sont connus pour être lents. Mais, lequel est le plus rapide ? Nous avons effectué plusieurs tests de navigateur — en utilisant WebSPRT 4 — et les résultats étaient à égalité. Aucun des deux ne vous laissera sur votre faim.

Chrome a fait de grands pas avec ses tendances gourmandes en ressources et consomme aujourd’hui moins de RAM qu’auparavant. Il reste incroyablement rapide tout en étant en consommant moins de RAM, lui donnant un avantage comparé à Firefox en termes de performance.

Google Chrome vs Firefox : Confidentialité et sécurité

Firefox est-il un meilleur navigateur en termes de confidentialité ?

Oui, il l’est. Nous avons même classé Firefox à la seconde place sur notre liste des meilleurs navigateurs pour la protection de la vie privée (dépassé uniquement par le navigateur Tor). Avec des fonctionnalités comme la « Protection renforcée contre le pistage », Firefox vous permet de bloquer tous les traqueurs que le navigateur détecte. Il sert également de bloqueur de publicités d’un certain type, bien qu’il ne soit pas très efficace. Vous pouvez par contre installer une vraie extension de bloqueur de publicité.

Vous pouvez également compartimenter le navigateur, empêchant les plateformes comme Facebook de tracer votre activité en dehors de Facebook. Les paramètres par défaut de Firefox sont conçus pour la protection de la vie privée, mais vous pouvez quand même personnaliser une liste assez détaillée de paramètres de confidentialité et de sécurité, qui incluent des fonctionnalités comme la possibilité de bloquer les cookies et les traqueurs externes ainsi que le fait de choisir le niveau de sécurité que vous souhaitez.

Le plus important ? Firefox est le seul navigateur largement utilisé qui soit complètement open source. N’importe quelle personne peut examiner le code source de Firefox, assurant qu’il n’y a pas d’éléments sommaires (comme les logiciels de tracking) intégrés dans le produit final.

Chrome n’est pas connu pour la protection de la vie privée, une image qu’il ne peut toujours pas changer. En tant que produit de Google, il collecte une quantité importante de données, incluant la localisation, l’historique de recherche et les préférences des utilisateurs. Google est également connu pour être capable de lier ces données à des individus et à leurs appareils.

En termes de sécurité, Chrome est meilleur pour les mises à jour. Il est plus rapide pour patcher les vulnérabilités et le fait régulièrement. Considérant le fait que Firefox fonctionne grâce à des volontaires, leur calendrier de mise à jour est plutôt impressionnant.

Les deux navigateurs possèdent HTTPS Everywhere (Chrome utilise par défaut les connexions HTTPS), une détection des sites web malveillants (les deux utilisent la base de donnée Google Safe Browsing) et des fonctionnalités de détection de malwares. D’autres fonctionnalités de confidentialité et de sécurité comme le bac à sable de navigateur, les modes de navigation privée et les gestionnaires de mots de passe sont présents dans les deux navigateurs.

Google Chrome vs Firefox : Mode de navigation privée

Quelle est la différence entre Chrome et Firefox en ce qui concerne la navigation privée ?

Presque pareil. Les deux vous aideront à éviter les techniques de traçage de bas niveau.

La navigation privée est connu comme étant le Mode Incognito sur Chrome et la Navigation Privée sur Firefox. Lorsque vous lancez la navigation privée sur chaque navigateur, aucun ne stockera d’information sur votre activité de navigation. Cela signifie que votre historique de navigation, vos formulaires ou vos recherches, votre liste de téléchargement, vos cookies et vos fichiers en cache sont automatiquement supprimés à la fin de votre session.

Lorsque vous lancez le Mode Incognito sur Chrome, vous avez également l’option de bloquer les traqueurs tiers. Firefox le fait déjà par défaut, même sur le mode de navigation standard.

Les modes de navigation privées sont excellentes pour masquer votre historique de navigation de toute personne ayant accès à vos appareils, mais ce n’est pas 100 % privé. Votre activité reste visible pour les sites web que vous visitez, votre employeur ou votre établissement scolaire, et votre fournisseur d’accès internet.

Lire plus : Que fait le mode incognito ?

Google Chrome vs Firefox : Facilité d’utilisation

Chrome est-il le navigateur le plus facile à utiliser ?

La première chose que vous remarquez lorsque vous lancez les deux navigateurs est qu’ils sont assez similaires en apparence. Une différence visuelle immédiate est que Firefox favorise un aspect un peu plus massif que Chrome, même si cela ne va pas affecter l’utilisation.

Par contre, ils gèrent les onglets différemment. Chrome vous permet de grouper plusieurs onglets, et ces derniers se réduisent au fur et à mesure que vous en ouvrez. Firefox ne prend pas en charge le groupement d’onglets et gère les onglets multiples avec un défilement horizontal, ce qui facilite la distinction entre les onglets.

Les deux navigateurs prennent aussi en charge les profils multiples d’utilisateur et la synchronisation. Pour créer un profil, vous vous connectez tout simplement avec votre compte Google sur Chrome ou votre compte Firefox sur Firefox. Tous vos marques pages, onglets, paramètres, mots de passe et autres données de navigation peuvent être synchronisés à travers vos appareils en connectant le même profil sur d’autres appareils. Ces données seront également gardés séparés des autres profils d’utilisateur. En termes d’appareils, les deux navigateurs prennent en charge les appareils les plus populaires qui sont.

Google est le moteur de recherche par défaut de Chrome et de Firefox, alors votre expérience de recherche sera la même sur les deux navigateurs. Les deux prennent en charge Google Lens, vous permettant de faire des recherches en utilisant des images. Il suffit de faire un glisser-déposer ou d’importer l’image dans la barre de recherche.

Le plus grand avantage de Chrome est son intégration avec les services de Google comme Google Drive, Gmail, Google Docs et même YouTube. Il est facile de profiter complètement de l’utilisation de ces derniers dans Chrome. Par exemple, vous pouvez créer un nouveau Google Doc en saisissant simplement « doc.new » dans la barre de recherche. Un raccourci n’est pas disponible sur d’autres navigateurs.

Il y a des chances que vous ayez déjà un compte Google, et l’intégration profonde de Chrome avec le vaste écosystème de Google lui offre des bons points pour le côté pratique et la facilité d’utilisation.

Google Chrome vs Firefox : VPN

Existe-il un VPN sur Firefox ?

Il n’existe pas de VPN sur Firefox, mais Mozilla (les créateurs de Firefox) possède un produit VPN que vous pouvez acheter. Chrome ne possède pas non plus de VPN intégré, mais Google en offre un à travers son abonnement Google One.

Si vous recherchez un VPN, nous pouvons humblement suggérer ExpressVPN. Avec des serveurs répartis dans 105 pays, les vitesses VPN les plus rapides qui soient et un chiffrement de premier ordre, tous vos besoins de confidentialité en ligne sont assurés. Nous avons également une politique stricte de no logs, ce qui signifie que nous ne savons pas à quoi vous utilisez votre VPN et nous ne gardons aucune sauvegarde de cela.

Avec des extensions pour Firefox et Chrome, il est facile d’utiliser ExpressVPN directement depuis le navigateur de votre choix.

Google Chrome vs Firefox : Personnalisation

Pouvez-vous ajouter des extensions et des thèmes sur Firefox ?

La personnalisation est une excellente manière de vous approprier quelque chose. À la fois Firefox et Chrome prennent en charge la personnalisation; vous pouvez télécharger des thèmes pour modifier l’aspect de votre navigateur. Ils prennent également en charge les extensions de navigateur, vous permettant d’ajouter des fonctionnalités qui n’y sont pas, comme un bloqueur de publicités ou même un lecteur Spotify.

Bien avant Chrome, Firefox a lancé l’idée des extensions, mais la bibliothèque d’extensions de Chrome s’est développée pour devenir le plus grand au monde. C’est un énorme avantage pour l’utilisation de Chrome au lieu d’un autre navigateur, avec plus de 130 000 extensions disponibles sur le Chrome Web Store. Il y a des chances que vous trouverez les extensions les plus populaires disponibles sur les deux navigateurs.

Pour télécharger les thèmes et les extensions sur Chrome, allez dans le Chrome Web Store. Pour le faire sur Firefox, allez sur la page des add-ons de Firefox.

Google Chrome vs Firefox : Le verdict

Les deux navigateurs arrivent à égalité sur plus de domaines que prévu. Voici un bref aperçu du navigateur gagnant pour chaque question.

Performance : Chrome. Les deux navigateurs sont rapides, mais Chrome est moins gourmand en ressources tout en maintenant la vitesse.

Confidentialité : Firefox. Dès le départ, Firefox effectue un énorme travail pour protéger vos données personnelles. Il dépasse largement Chrome sur cet aspect. Et en qui nous concerne, cela est plus important que tous les autres aspects mis ensemble.

Mode de navigation privée : Égalité. Les modes de navigation privée des deux vous protègent des traqueurs de bas niveau et n’en font pas plus.

Facilité d’utilisation : Chrome. Les deux sont excellents, mais l’intégration de Chrome avec le large écosystème de Google lui donne un coup de pouce ici.

VPN : Égalité. Aucun ne possède de VPN intégré.

Personnalisation : Chrome. Juste en raison de la quantité importante d’extensions et de thèmes disponibles. Cependant, Firefox ne vous laissera pas non plus sur votre faim.