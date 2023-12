Een browser kiezen is bijna hetzelfde als je eerste Pokémon kiezen. Hoewel je niet je hele leven aan één browser gebonden bent, zul je voor de eenvoud waarschijnlijk wel dezelfde blijven gebruiken. Het is makkelijk om standaard de altijd populaire browser Google Chrome te gebruiken, maar Firefox is een goede tegenstander. Firefox blijft ongelooflijk populair, en daar is een goede reden voor. Dus, Chrome vs. Firefox, welke browser moet je kiezen?

Google Chrome vs. Firefox: overzicht

Voordat we verdergaan met de vergelijking volgt hier een kort overzicht van beide browsers.

Chrome Firefox Uitgebracht 2008 2002 Ontwikkelaar Google Mozilla Zoekmachines Blink, WebKit Gecko, Quantum Standaardzoeker Google Google Licentie Bedrijfseigen, maar gebaseerd op open-source-componenten (Chromium) Open-source-componenten (onder de voorwaarden van de Mozilla Public License) Platforms Windows , macOS , Linux , Android , iOS en Chrome OS Windows, macOS, Linux, Android en iOS Advertentieblocker Niet standaard Ja, met Enhanced Tracking-bescherming en extensies Privé browsen Ja, in de Incognitomodus Ja, in Privébrowsen Wachtwoordmanager Ja Ja Extensies Ja — 190.000+ extensies beschikbaar in de Chrome Web Store Ja — extensies zijn beschikbaar op de Firefox-webpagina Browsertoepassingen

In dit vergelijkingsartikel beantwoorden we specifieke vragen waarin we Google Chrome en Firefox tegen elkaar uitspelen, waarna we voor elke vraag de betere browser kiezen.

Google Chrome vs. Firefox: prestaties

Gebruikt Chrome of Firefox meer RAM?

Chrome heeft de reputatie veel RAM-geheugen te gebruiken. Maar is dit slechts een neveneffect van zijn populariteit? Hoe meer mensen het gebruiken, hoe meer klachten we zien. Of verdient het zijn bekendheid? Anekdotisch lijkt het meer systeembronnen te gebruiken. Tenminste, meestal.

Er zijn verschillende redenen waarom een browser te veel RAM-geheugen kan gebruiken. Vaak komt het neer op een buitensporige hoeveelheid extensies van derden die de browser zwaar belasten. Andere oorzaken kunnen zijn: een overmatige hoeveelheid tabbladen in gebruik, een niet leeggemaakte cache of malware.

Als er een browser is die minder bronnen gebruikt, dan is Firefox het niet. We hebben een eenvoudige test uitgevoerd door zowel Chrome als Firefox te starten met één tabblad waarop een YouTube-video werd afgespeeld. Dit is wat we vonden toen we het programma Activity Monitor op onze MacBook openden:

Het lijkt erop dat Firefox in dit geval meer RAM gebruikt dan Chrome. Een zoektocht op populaire forums zoals Reddit en de eigen ondersteuningspagina’s van Firefox toont ook aan dat het een RAM-vretende browser is. Gelukkig heeft Firefox een ingebouwd taakbeheer waarmee je kunt zien welke tabbladen de meeste systeembronnen gebruiken. Door ze te sluiten kun je het gebruik van bronnen verminderen. Een andere manier om het RAM-gebruik te verminderen is door op de knop “Geheugengebruik minimaliseren” in de instellingen van Firefox te klikken.

Als de tips voor het oplossen van problemen niet helpen, stelt Mozilla voor om meer RAM-geheugen toe te voegen om eventuele RAM-problemen tijdens het gebruik van Firefox te verhelpen.

Nu we het toch over RAM-gebruik hebben, een ander aspect om rekening mee te houden is snelheid. Een trage browser kan je surfervaring negatief beïnvloeden, en gelukkig staan Chrome en Firefox niet bekend als traag. Maar is de ene sneller? We hebben verschillende browsersnelheidstests uitgevoerd — in dit geval hebben we WebSPRT 4 gebruikt — en de resultaten waren nek-aan-nek. Geen van beide zal je tekort doen.

Chrome heeft grote vooruitgang geboekt met zijn resource-vretende neigingen en verbruikt nu veel minder RAM dan voorheen. Het is nog steeds ongelooflijk snel terwijl het veel minder RAM-geheugen in beslag neemt, waardoor het een stuk beter presteert dan Firefox.

Google Chrome vs. Firefox: privacy en veiligheid

Is Firefox de betere browser voor privacy?

Ja, dat is het zeker. We hebben Firefox zelfs op de tweede plaats gezet in onze lijst van de beste privacybrowsers (alleen voorbijgestreefd door Tor Browser). Met functies zoals “Enhanced Tracking”-bescherming kun je met Firefox alle trackers blokkeren die de browser detecteert. Het dient ook als een soort advertentieblokker, hoewel niet erg effectief. Je kunt echter een goede adblock-uitbreiding installeren.

Je kunt de browser ook compartimenteren, zodat platforms zoals Facebook je activiteiten buiten Facebook niet kunnen volgen. De standaardinstellingen van Firefox zijn behoorlijk privacyvriendelijk, maar je kunt nog steeds een vrij gedetailleerde lijst van privacy- en beveiligingsinstellingen aanpassen, waaronder functies zoals de mogelijkheid om cookies en trackers van derden te blokkeren en het beveiligingsniveau dat je wilt.

Het belangrijkste is dat Firefox de enige veelgebruikte webbrowser is die volledig open-source is. Iedereen kan de broncode van Firefox bekijken, zodat je er zeker van kunt zijn dat er geen onbetrouwbare elementen (zoals trackingsoftware) in het eindproduct zijn ingebakken.

Chrome staat niet bekend als privacyvriendelijk, een imago dat het nog steeds niet van zich af kan schudden. Als Google-product verzamelt het een enorme hoeveelheid gegevens, waaronder locatie, zoekgeschiedenis, browsergeschiedenis en gebruikersvoorkeuren. Google staat er ook om bekend dat het deze gegevens kan koppelen aan individuen en hun apparaten.

Op het gebied van beveiliging is Chrome beter met updates. Het is sneller met het patchen van kwetsbaarheden en doet dat ook regelmatiger. Aangezien Firefox wordt gerund door vrijwilligers, is hun updateplanning ook behoorlijk indrukwekkend.

Beide browsers hebben HTTPS Everywhere (Chrome maakt standaard gebruik van HTTPS-verbindingen), detectie van schadelijke websites (beiden gebruiken de Google Safe Browsing-database) en functies voor het opsporen van malware. Andere privacy- en beveiligingsfuncties zoals browser-sandboxing, privébrowsingmodi en wachtwoordmanagers zijn aanwezig op beide browsers.

Google Chrome vs. Firefox: modus voor privénavigatie

Hoe verhoudt privé browsen zich tot Chrome en Firefox?

In feite vergelijkbaar. Beiden helpen je om een aantal trackingtechnieken van laag niveau te vermijden.

Privénavigatie staat bekend als de Incognitomodus in Chrome en Privénavigatie in Firefox. Wanneer je Privénavigatie in beide browsers start, slaan ze geen informatie op over je browseractiviteiten. Dit betekent dat je browsegeschiedenis, ingevoerde formulieren of zoekopdrachten, ingevoerde downloadlijsten, cookies en bestanden in de cache automatisch worden gewist aan het einde van je sessie.

Wanneer je de Incognitomodus in Chrome start, krijg je ook de optie om trackers van derden te blokkeren. Iets dat Firefox standaard doet, zelfs in de normale browsemodus.

Privébrowsingmodi zijn geweldig om je browsegeschiedenis te verbergen voor iemand anders met toegang tot jouw apparaten, maar het is niet 100% privé. Je activiteiten kunnen nog steeds zichtbaar zijn voor websites die je bezoekt, je werkgever of school, en je internetprovider.

Google Chrome vs. Firefox: gebruiksgemak

Is Chrome de gebruiksvriendelijkere browser?

Een van de eerste dingen die opvallen bij het opstarten van beide browsers is dat ze er ongeveer hetzelfde uitzien. Een direct visueel verschil is dat Firefox een blokkeriger uiterlijk heeft dan Chrome, maar dat heeft geen invloed op de bruikbaarheid.

Ze gaan echter anders om met tabbladen. Met Chrome kun je meerdere tabbladen groeperen en tabbladen worden kleiner naarmate je er meer opent. Firefox ondersteunt het groeperen van tabbladen niet en behandelt meerdere tabbladen met een horizontale scroll, waardoor het gemakkelijker is om onderscheid te maken tussen tabbladen.

Beide browsers ondersteunen ook meerdere gebruikersprofielen en synchronisatie. Om een profiel aan te maken, log je in met je Google-account in Chrome en je Firefox-account in Firefox. Al je bladwijzers, tabbladen, instellingen, wachtwoorden en andere browsergegevens kunnen worden gesynchroniseerd tussen jouw apparaten door in te loggen op hetzelfde profiel op andere apparaten. Het wordt ook gescheiden gehouden van andere gebruikersprofielen. Wat apparaten betreft: beide browsers ondersteunen de populairste apparaten.

Google is de standaard zoekmachine voor zowel Chrome als Firefox, dus je zoekervaring zal op beide niet al te verschillend zijn. Ze hebben allebei ondersteuning voor Google Lens, waardoor je kunt zoeken met behulp van afbeeldingen door er een naar de zoekbalk te slepen of te uploaden.

Een groot voordeel van Chrome is de integratie met Google-diensten zoals Google Drive, Gmail, Google Docs en zelfs YouTube. Het is eenvoudig om hier volledig gebruik van te maken in Chrome; je kunt bijvoorbeeld een nieuw Google Doc maken door simpelweg “doc.new” in de zoekbalk te typen. Een snelkoppeling die niet beschikbaar is in andere browsers.

De kans is groot dat je al een Google-account hebt en de diepe integratie van Chrome met het grotere Google-ecosysteem levert extra punten op voor handig gebruik.

Google Chrome vs. Firefox: VPN

Bestaat er een VPN voor Firefox?

Er is geen Firefox VPN, maar Mozilla (de makers van Firefox) heeft wel een VPN-product waar je voor kunt betalen. Chrome heeft ook geen ingebouwde VPN, maar Google biedt er een aan via zijn Google One-abonnement.

Als je op zoek bent naar een VPN kunnen we je wellicht ExpressVPN aanraden. Met servers in 105 landen, enkele van de snelste VPN-snelheden die er zijn en de beste encryptie in zijn klasse, wordt aan al je online privacybehoeften voldaan. We hebben ook een strikt no-logsbeleid, wat betekent dat we niet weten waar je jouw VPN voor gebruikt en er geen gegevens van bijhouden.

Met extensies voor Firefox and Chrome is het eenvoudig om ExpressVPN direct vanuit jouw browser naar keuze te gebruiken.

Google Chrome vs. Firefox: aanpasbaarheid

Kun je extensies en thema’s aan Firefox toevoegen?

De mogelijkheid tot personaliseren is een geweldige manier om iets van jezelf te maken. Zowel Firefox als Chrome ondersteunen aanpassingen; je kunt thema’s downloaden om het uiterlijk van jouw browser te veranderen. Ze bieden ook ondersteuning voor browserextensies, zodat je functies kunt toevoegen die niet in de browser zijn ingebouwd, zoals een ad-blocker of zelfs een Spotify-speler.

Lang voor Chrome introduceerde Firefox het idee van add-ons, maar de extensiebibliotheek van Chrome is uitgegroeid tot de grootste ter wereld. Het is een enorm voordeel van Chrome ten opzichte van andere browsers, met meer dan 130.000 extensies die beschikbaar zijn in de Chrome Web Store. De kans is groot dat je de populairste extensies in beide browsers vindt.

Als je thema’s en add-ons wilt downloaden voor Chrome, ga je naar de Chrome Web Store. Voor Firefox ga je naar de Add-on-pagina van Firefox.

Google Chrome vs. Firefox: het oordeel

Beide browsers presteerden op meer gebieden gelijker dan verwacht. Hier volgt een kort overzicht van de browser die in elke vraag het beste presteerde.

Prestaties: Chrome. Beide browsers zijn snel, maar Chrome verbruikt minder bronnen en behoudt zijn snelheid.

Privacy: Firefox. Direct uit de verpakking doet Firefox geweldig werk met het beschermen van je privacy. Het heeft hier een enorme voorsprong op Chrome. En wat ons betreft telt dit zwaarder dan alle andere aspecten bij elkaar.

Modus voor privébrowsen: Gelijk. Geen van beide privébrowsingmodi doet meer dan jou beschermen tegen tracking van laag niveau.

Gebruiksgemak: Chrome. Ze zijn allebei geweldig, maar de hechtere integratie van Chrome met het bredere Google-ecosysteem helpt het hier een stapje verder.

VPN: Gelijk. Geen van beide heeft een ingebouwde VPN.

Aanpasbaarheid: Chrome., vooral vanwege het grote aantal beschikbare add-ons en thema’s. Firefox is ook een prima browser, die je waarschijnlijk niet zal teleurstellen.