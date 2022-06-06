Sosyal medya, diğer insanlarla iletişim içinde olmak ve hayatınızı veya düşüncelerinizi paylaşmakla ilgilidir ve bunu yapmak sizi özgürleştirebilir. Ancak aynı zamanda, sosyal medya paylaşımlarınızı gizli tutmak için de birçok neden vardır. Çevrimiçi gizliliğinizi ve güvenliğinizi sağlamaya VPN indirerek başlayabilirsiniz.

Sapık faktörü çok açıktır: Çoğumuz, internet üzerindeki yabancı kişilerin fotoğraflarımıza ve aktivitelerimize kontrolsüz bir erişime sahip olmalarını istemeyiz. Bazı kişiler için bu hem fiziksel hem de duygusal bir güvenlik meselesidir. Gerçek hayatta takip ve siber zorbalık, kişilerin sosyal medya kullanımları konusunda daha dikkatli olmalarına yol açan nedenlerden bazılarıdır.

Siber zorbalıkla karşılaşan kişilere destek sunan ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan Cybersmile Foundation’a göre, “siber zorbalık” terimi internet üzerinde çeşitli yollarla uygulanan suistimaller ve tacizler için kullanılan bir genel terimdir. “İnsanların, çevrimiçi ortamda geçirdiğiniz sürede sizi rahatsız etmek ve hatta korkutmak için birçok yöntemleri bulunuyor.”

Güvende kalma her ne kadar taciz veya siber zorbalık kurbanlarının yükümlülüğü olmasa da, kendinizi korumak için stratejiler bulunmaktadır. Bu yıl 12 Haziran 2022 tarihine denk gelen Siber Zorbalığı Durdurma Günü’nde, sosyal medyayı gizli ve güvenli bir şekilde kullanma üzerine faydalı ipuçlarını içeren bir infografik derledik.

Sosyal medya üzerinden siber zorbalıkla karşılaşıyorsanız veya karşılaşan birini tanıyorsanız işte atmanız gereken birkaç adım:

Karşılık vermeyin veya misilleme yapmayın . Zorbalar bir yanıt bekler; onlara istedikleri şeyi vermeyin. Bunun yerine onları engelleyin.

Kanıtı saklayın . Olası bir yasal işlem için zorbalık mesajlarını yazdırın veya mesajların ekran görüntüsünü alın.

Tacizi şikâyet edin . Siber zorbalar tüm büyük platformların Hizmet Koşulları’nı ihlal etmektedir.

Okuldan yardım alın . Zorbalığa uğrayan kişi, aynı okuldaki bir kişi tarafından zorbalığa uğrayan bir çocuksa okul bir soruşturma açmalı ve çocuğun güvenliğini sağlamalıdır.

Gerekirse polise başvurun . İnternet ortamında yapılan fiziksel tehditler birçok yerde yasa dışıdır.

Çevrimiçi gizliliğiniz ve güvenliğiniz konusunda endişeleniyor musunuz? İnternet aktivitenizi gizli tutmanın en kolay yöntemlerinden biri VPN indirmektir. Uygulamayı açtığınızda, VPN size yeni bir IP adresi verir ve trafiğinizi şifreler. Konumunuzu ve kimliğinizi çevrimiçi hizmetler ve uygulamaların yanı sıra zorbalara karşı da korur.