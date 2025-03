Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Это руководство покажет вам как вручную настроить ExpressVPN на Linux, используя протокол OpenVPN с конфигурационными файлами ExpressVPN.

Не все локации ExpressVPN могут быть доступны для ручных настроек подключений. Чтобы использовать полный список VPN-локаций, используйте настройку приложения.

Важно: Ручная настройка OpenVPN не предоставляет те же преимущества в области безопасности и конфиденциальности, что и приложение ExpressVPN. Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры, рекомендовано использовать приложение ExpressVPN для более стабильного подключения VPN.

Предпочитаете настройку через приложение? Ознакомьтесь с инструкциями по настройке приложения ExpressVPN для Linux.

1. Найдите данные учетной записи ExpressVPN

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

Справа, с уже выбранным OpenVPN, вы увидите ваше имя пользователя, пароль и список файлов конфигурации OpenVPN.

Нажмите на локацию(ы), которую вы хотите, чтобы скачать файл(ы) .ovpn.

Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.

2. Установите и подключитесь к VPN

Обратитесь к соответствующему разделу для вашей версии Linux ниже.

Для Ubuntu

Примечание: Следующие шаги были протестированы на Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa). Чтобы установить пакеты, введите следующее в окне Терминала: $ sudo apt install openvpn openvpn-systemd-resolved Введите ваш пароль. Затем введите Y, чтобы продолжить. Чтобы запустить OpenVPN, введите следующее: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-systemd-resolved --down /etc/openvpn/update-systemd-resolved --dhcp-option 'DOMAIN-ROUTE .' --down-pre Примечание: Замените [путь к файлу] на путь к месту, куда был загружен конфигурационный файл ExpressVPN, а [локация сервера] на локацию, указанную в имени файла. Введите имя пользователя и пароль, которые вы нашли ранее. После успешного подключения к ExpressVPN вы увидите слова "Initialization Sequence Completed." Чтобы подключение VPN оставалось активным, оставьте окно Терминала работать в фоновом режиме.

Для Debian

Примечание: Следующие шаги были протестированы на Debian 10 (Buster). Чтобы установить пакеты, введите следующее в окне Терминала: $ sudo apt install openvpn resolvconf Введите ваш пароль. Затем введите Y, чтобы продолжить. Чтобы запустить OpenVPN, введите следующее: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-resolv-conf --down /etc/openvpn/update-resolv-conf Примечание: Замените [путь к файлу] на путь к месту, куда был загружен конфигурационный файл ExpressVPN, а [локация сервера] на локацию, указанную в имени файла. Введите имя пользователя и пароль, которые вы нашли ранее. После успешного подключения к ExpressVPN вы увидите слова "Initialization Sequence Completed." Чтобы подключение VPN оставалось активным, оставьте окно Терминала работать в фоновом режиме.

Для Fedora

Примечание: Следующие шаги были протестированы на Fedora 38. Эти шаги должны также работать для CentOS. Чтобы установить пакеты, введите следующее в окне Терминала: $ sudo dnf install openvpn Чтобы настроить DNS, введите следующее: $ sudo cp /usr/share/doc/openvpn/contrib/pull-resolv-conf/client.{up,down} /etc/openvpn/ $ sudo chmod +x /etc/openvpn/client.{up,down} $ sudo sed -i -e 's|\bresolvconf\b|ignore-&|' /etc/openvpn/client.{up,down} Чтобы запустить OpenVPN, введите следующее: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/client.up --down /etc/openvpn/client.down Примечание: Замените [путь к файлу] на путь к месту, куда был загружен конфигурационный файл ExpressVPN, а [локация сервера] на локацию, указанную в имени файла. Введите имя пользователя и пароль, которые вы нашли ранее. После успешного подключения к ExpressVPN вы увидите слова "Initialization Sequence Completed." Чтобы подключение VPN оставалось активным, оставьте окно Терминала работать в фоновом режиме.

Отключитесь от локации VPN-серверов

Чтобы отключиться, введите Ctrl + C в окне Терминала.

