Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.
Это руководство покажет вам как вручную настроить ExpressVPN на Linux, используя протокол OpenVPN с конфигурационными файлами ExpressVPN.
Не все локации ExpressVPN могут быть доступны для ручных настроек подключений. Чтобы использовать полный список VPN-локаций, используйте настройку приложения.
Предпочитаете настройку через приложение? Ознакомьтесь с инструкциями по настройке приложения ExpressVPN для Linux.
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1. Найдите данные учетной записи ExpressVPN
2. Установите и подключитесь к VPN
Отключитесь от локации VPN-серверов
1. Найдите данные учетной записи ExpressVPN
Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.
Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.
Справа, с уже выбранным OpenVPN, вы увидите ваше имя пользователя, пароль и список файлов конфигурации OpenVPN.
Нажмите на локацию(ы), которую вы хотите, чтобы скачать файл(ы) .ovpn.
Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
2. Установите и подключитесь к VPN
Обратитесь к соответствующему разделу для вашей версии Linux ниже.
Примечание: Следующие шаги были протестированы на Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa).
Чтобы установить пакеты, введите следующее в окне Терминала:
$ sudo apt install openvpn openvpn-systemd-resolved
Введите ваш пароль. Затем введите Y, чтобы продолжить.
Чтобы запустить OpenVPN, введите следующее:
$ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-systemd-resolved --down /etc/openvpn/update-systemd-resolved --dhcp-option 'DOMAIN-ROUTE .' --down-pre
Примечание: Замените [путь к файлу] на путь к месту, куда был загружен конфигурационный файл ExpressVPN, а [локация сервера] на локацию, указанную в имени файла.
Введите имя пользователя и пароль, которые вы нашли ранее.
После успешного подключения к ExpressVPN вы увидите слова “Initialization Sequence Completed.”
Чтобы подключение VPN оставалось активным, оставьте окно Терминала работать в фоновом режиме.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Примечание: Следующие шаги были протестированы на Debian 10 (Buster).
Чтобы установить пакеты, введите следующее в окне Терминала:
$ sudo apt install openvpn resolvconf
Введите ваш пароль. Затем введите Y, чтобы продолжить.
Чтобы запустить OpenVPN, введите следующее:
$ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-resolv-conf --down /etc/openvpn/update-resolv-conf
Примечание: Замените [путь к файлу] на путь к месту, куда был загружен конфигурационный файл ExpressVPN, а [локация сервера] на локацию, указанную в имени файла.
Введите имя пользователя и пароль, которые вы нашли ранее.
После успешного подключения к ExpressVPN вы увидите слова “Initialization Sequence Completed.”
Чтобы подключение VPN оставалось активным, оставьте окно Терминала работать в фоновом режиме.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Примечание: Следующие шаги были протестированы на Fedora 38. Эти шаги должны также работать для CentOS.
Чтобы установить пакеты, введите следующее в окне Терминала:
$ sudo dnf install openvpn
Чтобы настроить DNS, введите следующее:
$ sudo cp /usr/share/doc/openvpn/contrib/pull-resolv-conf/client.{up,down} /etc/openvpn/
$ sudo chmod +x /etc/openvpn/client.{up,down}
$ sudo sed -i -e 's|\bresolvconf\b|ignore-&|' /etc/openvpn/client.{up,down}
Чтобы запустить OpenVPN, введите следующее:
$ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/client.up --down /etc/openvpn/client.down
Примечание: Замените [путь к файлу] на путь к месту, куда был загружен конфигурационный файл ExpressVPN, а [локация сервера] на локацию, указанную в имени файла.
Введите имя пользователя и пароль, которые вы нашли ранее.
После успешного подключения к ExpressVPN вы увидите слова “Initialization Sequence Completed.”
Чтобы подключение VPN оставалось активным, оставьте окно Терминала работать в фоновом режиме.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Отключитесь от локации VPN-серверов
Чтобы отключиться, введите Ctrl + C в окне Терминала.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.