Последнее обновление:

Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Это руководство покажет вам как вручную настроить ExpressVPN на Linux, используя протокол OpenVPN с конфигурационными файлами ExpressVPN.

Не все локации ExpressVPN могут быть доступны для ручных настроек подключений. Чтобы использовать полный список VPN-локаций, используйте настройку приложения.

Важно: Ручная настройка OpenVPN не предоставляет те же преимущества в области безопасности и конфиденциальности, что и приложение ExpressVPN. Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры, рекомендовано использовать приложение ExpressVPN для более стабильного подключения VPN.

Предпочитаете настройку через приложение? Ознакомьтесь с инструкциями по настройке приложения ExpressVPN для Linux.

Перейти к…

1. Найдите данные учетной записи ExpressVPN
2. Установите и подключитесь к VPN
Отключитесь от локации VPN-серверов

1. Найдите данные учетной записи ExpressVPN

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите ваши учетные данные, затем нажмите

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

Справа, с уже выбранным OpenVPN, вы увидите ваше имя пользователя, пароль и список файлов конфигурации OpenVPN.

С выбранным

Нажмите на локацию(ы), которую вы хотите, чтобы скачать файл(ы) .ovpn.

Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

2. Установите и подключитесь к VPN

Обратитесь к соответствующему разделу для вашей версии Linux ниже.

Примечание: Следующие шаги были протестированы на Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa).

Чтобы установить пакеты, введите следующее в окне Терминала:

$ sudo apt install openvpn openvpn-systemd-resolved

Введите ваш пароль. Затем введите Y, чтобы продолжить.

Введите “Y”, чтобы продолжить.

Чтобы запустить OpenVPN, введите следующее:

$ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-systemd-resolved --down /etc/openvpn/update-systemd-resolved --dhcp-option 'DOMAIN-ROUTE .' --down-pre

Примечание: Замените [путь к файлу] на путь к месту, куда был загружен конфигурационный файл ExpressVPN, а [локация сервера] на локацию, указанную в имени файла.

Введите имя пользователя и пароль, которые вы нашли ранее.

После успешного подключения к ExpressVPN вы увидите слова “Initialization Sequence Completed.”

После успешного подключения к ExpressVPN вы увидите слова “Initialization Sequence Completed.”

Чтобы подключение VPN оставалось активным, оставьте окно Терминала работать в фоновом режиме.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

Примечание: Следующие шаги были протестированы на Debian 10 (Buster).

Чтобы установить пакеты, введите следующее в окне Терминала:

$ sudo apt install openvpn resolvconf

Введите ваш пароль. Затем введите Y, чтобы продолжить.

Введите “Y”, чтобы продолжить.

Чтобы запустить OpenVPN, введите следующее:

$ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-resolv-conf --down /etc/openvpn/update-resolv-conf

Примечание: Замените [путь к файлу] на путь к месту, куда был загружен конфигурационный файл ExpressVPN, а [локация сервера] на локацию, указанную в имени файла.

Введите имя пользователя и пароль, которые вы нашли ранее.

После успешного подключения к ExpressVPN вы увидите слова “Initialization Sequence Completed.”

После успешного подключения к ExpressVPN вы увидите слова “Initialization Sequence Completed.”

Чтобы подключение VPN оставалось активным, оставьте окно Терминала работать в фоновом режиме.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

Примечание: Следующие шаги были протестированы на Fedora 38. Эти шаги должны также работать для CentOS.

Чтобы установить пакеты, введите следующее в окне Терминала:

$ sudo dnf install openvpn

Чтобы настроить DNS, введите следующее:

$ sudo cp /usr/share/doc/openvpn/contrib/pull-resolv-conf/client.{up,down} /etc/openvpn/

$ sudo chmod +x /etc/openvpn/client.{up,down}

$ sudo sed -i -e 's|\bresolvconf\b|ignore-&|' /etc/openvpn/client.{up,down}

Чтобы запустить OpenVPN, введите следующее:

$ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/client.up --down /etc/openvpn/client.down

Примечание: Замените [путь к файлу] на путь к месту, куда был загружен конфигурационный файл ExpressVPN, а [локация сервера] на локацию, указанную в имени файла.

Введите имя пользователя и пароль, которые вы нашли ранее.

После успешного подключения к ExpressVPN вы увидите слова “Initialization Sequence Completed.”

Чтобы подключение VPN оставалось активным, оставьте окно Терминала работать в фоновом режиме.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

Отключитесь от локации VPN-серверов

Чтобы отключиться, введите Ctrl + C в окне Терминала.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

Эта статья помогла вам?

Нам очень жаль слышать это. Скажите, как мы могли бы это исправить?

Сотрудник службы поддержки скоро свяжется с вами по данному вопросу.