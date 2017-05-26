VPN-расширение для Chrome

Функции и возможности расширения ExpressVPN для Chrome:
Легкость в использовании
Мгновенная активация VPN-защиты прямо из браузеров Google Chrome, Brave или Vivaldi.
Многоязычный интерфейс
Английский — не ваш родной язык? Приложение ExpressVPN для Chrome доступно на 16 других языках.
Блокировка WebRTC
Не дает веб-сайтам узнать ваш настоящий IP-адрес и местоположение.
Маскировка местоположения
Делает так, чтобы данные о вашем местоположении в Chrome соответствовали локации VPN-сервера, к которому вы подключены.
Расширение HTTPS Everywhere, разработанное
Автоматически направляет вас на более надежную HTTPS-версию сайта, который вы хотите посетить, даже когда приложение ExpressVPN не активировано.
Темный режим
В расширении для Chrome предлагается темный режим, выбор цветовой темы, приятной для глаз.
Видео: Почему бы не включить темный режим
Преимущества ExpressVPN
Серверы по всему миру
Подключитесь через браузер Chrome к огромной сети, включающей 160 локаций серверов в 94 странах.
Максимальная скорость
ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.
Исключительная надежность соединения
Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.
Функция экстренного отключения Network Lock
Если VPN-соединение неожиданно прервется, функция Network Lock заблокирует ваш интернет-трафик и защитит вас от утечки данных.
Раздельное туннелирование
При подключении к сети ExpressVPN вы можете выбрать, какие приложения будут использовать VPN, а какие — нет.
Надежная защита от утечки данных
Надежная и проверенная система защиты от утечки данных активируется по умолчанию, обеспечивая вам конфиденциальность и безопасность при всех возможных условиях сети.
Технология TrustedServer
Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.
Доступ к любимым веб-сайтам
Заходите на любимые сайты и сервисы без цензуры. ExpressVPN позволяет разблокировать Facebook, Instagram, YouTube и многое другое.
Доступ к потоковому мультимедиа
Вы можете легко получить доступ к Netflix, Hulu, BBC, Spotify и другим сервисам. Вам гарантированы конфиденциальность, безопасность и невероятная скорость.
Поддержка в онлайн-чате
Если у вас есть вопросы, вы в любое время можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.
Доступ к обширной сети серверов с лучшим VPN-расширением для Chrome
Вы можете подключиться к тысячам VPN-серверов в 160 локациях в 94 странах из любой точки мира.