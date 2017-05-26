    VPN-расширение для Chrome

    Защитите свои действия в Интернете с помощью VPN-расширения для Google Chrome.

    Купить ExpressVPN Обзор функций

    Уже есть подписка на ExpressVPN? Скачайте расширение для Chrome прямо сейчас.

    Лучшие браузерное VPN-расширение для Chrome: интерфейс браузерного расширения ExpressVPN, где показано, что VPN-подключение установлено.

    Функции и возможности расширения ExpressVPN для Chrome:

    Легкость в использовании

    Мгновенная активация VPN-защиты прямо из браузеров Google Chrome, Brave или Vivaldi.

    Многоязычный интерфейс

    Английский — не ваш родной язык? Приложение ExpressVPN для Chrome доступно на 16 других языках.

    Блокировка WebRTC

    Не дает веб-сайтам узнать ваш настоящий IP-адрес и местоположение.

    Маскировка местоположения

    Делает так, чтобы данные о вашем местоположении в Chrome соответствовали локации VPN-сервера, к которому вы подключены.

    Расширение HTTPS Everywhere, разработанное

    Автоматически направляет вас на более надежную HTTPS-версию сайта, который вы хотите посетить, даже когда приложение ExpressVPN не активировано.

    Темный режим

    В расширении для Chrome предлагается темный режим, выбор цветовой темы, приятной для глаз.

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    Видео: Почему бы не включить темный режим

    Преимущества ExpressVPN

    Серверы по всему миру

    Подключитесь через браузер Chrome к огромной сети, включающей 160 локаций серверов в 94 странах.

    Максимальная скорость

    ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

    Исключительная надежность соединения

    Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.

    Функция экстренного отключения Network Lock

    Если VPN-соединение неожиданно прервется, функция Network Lock заблокирует ваш интернет-трафик и защитит вас от утечки данных.

    Раздельное туннелирование

    При подключении к сети ExpressVPN вы можете выбрать, какие приложения будут использовать VPN, а какие — нет.

    Надежная защита от утечки данных

    Надежная и проверенная система защиты от утечки данных активируется по умолчанию, обеспечивая вам конфиденциальность и безопасность при всех возможных условиях сети.

    Технология TrustedServer

    Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.

    Доступ к любимым веб-сайтам

    Заходите на любимые сайты и сервисы без цензуры. ExpressVPN позволяет разблокировать Facebook, Instagram, YouTube и многое другое.

    Доступ к потоковому мультимедиа

    Вы можете легко получить доступ к Netflix, Hulu, BBC, Spotify и другим сервисам. Вам гарантированы конфиденциальность, безопасность и невероятная скорость.

    Поддержка в онлайн-чате

    Если у вас есть вопросы, вы в любое время можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

    Доступ к обширной сети серверов с лучшим VPN-расширением для Chrome

    Вы можете подключиться к тысячам VPN-серверов в 160 локациях в 94 странах из любой точки мира.

    Северная и Южная Америка

    Азиатско-Тихоокеанский регион

    Европа

    Ближний Восток и Африка

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