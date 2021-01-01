Если купите подписку прямо сейчас, то получите в подарок 30 дополнительных дней.

Методы оплаты ExpressVPN

Банковские карты, PayPal, Bitcoin и не только

ExpressVPN принимает к оплате практически все онлайн-инструменты, что позволит вам выбрать подходящий метод оплаты.

Купить подписку
ExpressVPN принимает к оплате практически все онлайн-инструменты, что позволит вам выбрать подходящий метод оплаты.

Как оформить подписку на ExpressVPN

Страница оформления заказа с тремя тарифами и курсором над зеленым тарифом.

Шаг 1: откройте страницу покупки ExpressVPN

Шаг 2: выберите подходящий тариф

Шаг 3: укажите ваш адрес электронной почты

Шаг 4: выберите подходящий метод оплаты и укажите соответствующие данные

Шаг 5: нажмите “Присоединиться”, чтобы подтвердить покупку

Оформите подписку, используя любимый метод оплаты

ExpressVPN поддерживает множество международных и местных методов оплаты благодаря сотрудничеству с платформой Paymentwall. Так вы сможете оплатить подписку, используя самый удобный для вас способ.

Кредитные карты

ExpressVPN принимает к оплате Visa, MasterCard, American Express, Discover, JCB, Delta, Diners Club International, OneCard и Hipercard.

Прямые платежи (PayPal)

Мы принимаем оплату через такие платформы, как PayPal, Apple Pay (для владельцев товаров от Apple), Qiwi Wallet, Yandex Money и WebMoney.

Предоплаченные и дебитовые карты

ExpressVPN принимает к оплате Maestro, Mint, FanaPay, Teencash, Boleto, Sepa Direct Debit, PostePay, Dankort, Elo, Carte Bleue, Mercado Pogo, Culture Voucher и Book Voucher.

Онлайн-переводы

ExpressVPN также принимает к оплате онлайн-переводы, отправленные через Giropay, iDEAL, Interac и Klarna (или SOFORT).

Оформите подписку с помощью Bitcoin

Владельцы токенов Bitcoin должны будут указать только адрес электронной почты при оформлении подписки. Вам не придется указывать ни имя, ни адрес, ни номер банковской карты.

ExpressVPN прикладывает все усилия к защите приватности пользователей, вот почему мы принимаем к оплате Bitcoin и другие криптовалюты с 2014 года.

ExpressVPN принимает к оплате Bitcoin через Bitpay и множество других электронных кошельков. Кроме того, мы принимаем к оплате Ethereum и XRP, а также стейблкоины USDC, BUSD, PAX и GUSD, чья стоимость привязана к курсу доллара США.

Вот все криптовалютные кошельки, которые поддерживает ExpressVPN.

Что вы получите, оформив подписку

160 локаций серверов

Вы можете выбрать любую из 160 локаций VPN-серверов в 94 странах по всему миру, а также переключаться между ними, сколько захотите.

Контент отовсюду

Вы можете легко получить доступ к любым подвергнутым цензуре сайтам и смотреть и слушать онлайн всё, что угодно, даже во время путешествий.

Маскировка IP-адреса

Нет необходимости выставлять напоказ свой настоящий IP-адрес и местоположение; измените свой IP, подключившись к одному из наших защищенных VPN-серверов.

Анонимный интернет-серфинг

ExpressVPN повышает вашу анонимность онлайн. Вы можете даже вносить оплату с помощью Bitcoin и использовать Tor для просмотра скрытого .onion сайта ExpressVPN.

На любом устройстве

ExpressVPN предлагает превосходные приложения для Windows, Mac, iOS, Android, Linux, роутеров, игровых приставок и телевизоров Smart TV.

Поддержка в чате 24/7

Наши специалисты доступны 24/7 в чате и по электронной почте, чтобы оказать вам помощь в решении всех вопросов, связанных с установкой и устранением неполадок.

Что еще вы получите, оформив подписку

Раздельное туннелирование

Раздельное туннелирование позволяет направлять часть трафика вашего устройства через VPN, в то время как остальной трафик идет напрямую в сеть Интернет.

Технология TrustedServer

Наш передовой подход к управлению VPN-серверами гарантирует, что никакие данные не записываются на жесткий диск в принципе, что служит дополнительной мерой защиты.

Функция экстренного отключения Network Lock

Функция Network Lock защитит ваши данные в случае обрыва VPN-подключения, заблокировав весь интернет-трафик до тех пор, пока соединение с VPN-сервером не восстановится.

Анонимные DNS-серверы

На всех серверах ExpressVPN установлены собственные анонимные DNS-серверы, защищенные шифрованием, что делает ваше соединение более безопасным и быстрым.

Лучшие методы шифрования

Ваши данные защищены с помощью методов продвинутой математики, реализованных в алгоритме ​​AES-256 — стандарте шифрования, которому доверяют эксперты по безопасности во всем мире.

Нет регистрации истории просмотров и подключений

ExpressVPN не регистрирует и никогда не будет регистрировать данные трафика, DNS-запросы или что-либо еще, что может быть использовано для вашей идентификации.

Получите гарантию возврата денег при регистрации

ExpressVPN представляет 30-дневную гарантию возврата денег, что позволит вам начать работу с нашим сервисом, совершенно ничем не рискуя. Если вам что-то не понравится, мы вернем все ваши деньги целиком. Всё максимально просто.

[ru-RU] Better than a free VPN trial: ExpressVPN’s 30-day guarantee
Купить ExpressVPN

ЧаВо

Сколько стоит подписка на ExpressVPN?
Можно ли оформить несколько подписок на ExpressVPN?
Можно ли сменить тарифный план после регистрации?
Какие Bitcoin-кошельки поддерживает ExpressVPN?

Узнайте больше об использовании VPN

Человек с ноутбуком, защищенным VPN.
Что такое VPN?

Узнайте, как VPN защищает ваш интернет-трафик от слежки

Подробнее

Ноутбук с шифрованием.
Шифрование данных

Надежное шифрование защищает ваши данные и сообщения

Подробнее

Open green file and a paper with a cross mark through it.
Нет регистрации онлайн-активности

ExpressVPN не видит и не регистрирует, какие сайты вы посещаете.

Подробнее

Безопасность и конфиденциальность

Шифрование данных

Нет логов онлайн-активности

Анонимный веб-серфинг

Безопасный VPN-сервис

VPN-провайдеры

Инструменты и сервисы

Как использовать VPN

Разблокировка сайтов

VPN-протоколы

VPN для публичных Wi-Fi

Тест на скорость

Популярные вопросы о VPN

Что такое VPN?

Зачем платить за VPN?

Прокси или VPN

Что такое VPN-туннель?

Личная VPN или VPN для бизнеса

VPN или удаленный рабочий стол

Легко ли использовать VPN?

VPN для чайников