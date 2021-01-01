Методы оплаты ExpressVPN

ExpressVPN поддерживает множество международных и местных методов оплаты благодаря сотрудничеству с платформой Paymentwall. Так вы сможете оплатить подписку, используя самый удобный для вас способ.

Кредитные карты

ExpressVPN принимает к оплате Visa, MasterCard, American Express, Discover, JCB, Delta, Diners Club International, OneCard и Hipercard.

Прямые платежи (PayPal)

Мы принимаем оплату через такие платформы, как PayPal, Apple Pay (для владельцев товаров от Apple), Qiwi Wallet, Yandex Money и WebMoney.

Предоплаченные и дебитовые карты

ExpressVPN принимает к оплате Maestro, Mint, FanaPay, Teencash, Boleto, Sepa Direct Debit, PostePay, Dankort, Elo, Carte Bleue, Mercado Pogo, Culture Voucher и Book Voucher.

Онлайн-переводы

ExpressVPN также принимает к оплате онлайн-переводы, отправленные через Giropay, iDEAL, Interac и Klarna (или SOFORT).