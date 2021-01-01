Методы оплаты ExpressVPN
Банковские карты, PayPal, Bitcoin и не только
ExpressVPN принимает к оплате практически все онлайн-инструменты, что позволит вам выбрать подходящий метод оплаты.
Как оформить подписку на ExpressVPN
Шаг 1: откройте страницу покупки ExpressVPN
Шаг 2: выберите подходящий тариф
Шаг 3: укажите ваш адрес электронной почты
Шаг 4: выберите подходящий метод оплаты и укажите соответствующие данные
Шаг 5: нажмите “Присоединиться”, чтобы подтвердить покупку
Оформите подписку, используя любимый метод оплаты
ExpressVPN поддерживает множество международных и местных методов оплаты благодаря сотрудничеству с платформой Paymentwall. Так вы сможете оплатить подписку, используя самый удобный для вас способ.
Кредитные карты
ExpressVPN принимает к оплате Visa, MasterCard, American Express, Discover, JCB, Delta, Diners Club International, OneCard и Hipercard.
Прямые платежи (PayPal)
Мы принимаем оплату через такие платформы, как PayPal, Apple Pay (для владельцев товаров от Apple), Qiwi Wallet, Yandex Money и WebMoney.
Предоплаченные и дебитовые карты
ExpressVPN принимает к оплате Maestro, Mint, FanaPay, Teencash, Boleto, Sepa Direct Debit, PostePay, Dankort, Elo, Carte Bleue, Mercado Pogo, Culture Voucher и Book Voucher.
Онлайн-переводы
ExpressVPN также принимает к оплате онлайн-переводы, отправленные через Giropay, iDEAL, Interac и Klarna (или SOFORT).
Оформите подписку с помощью Bitcoin
Владельцы токенов Bitcoin должны будут указать только адрес электронной почты при оформлении подписки. Вам не придется указывать ни имя, ни адрес, ни номер банковской карты.
ExpressVPN прикладывает все усилия к защите приватности пользователей, вот почему мы принимаем к оплате Bitcoin и другие криптовалюты с 2014 года.
ExpressVPN принимает к оплате Bitcoin через Bitpay и множество других электронных кошельков. Кроме того, мы принимаем к оплате Ethereum и XRP, а также стейблкоины USDC, BUSD, PAX и GUSD, чья стоимость привязана к курсу доллара США.
Вот все криптовалютные кошельки, которые поддерживает ExpressVPN.
Что вы получите, оформив подписку
160 локаций серверов
Вы можете выбрать любую из 160 локаций VPN-серверов в 94 странах по всему миру, а также переключаться между ними, сколько захотите.
Контент отовсюду
Вы можете легко получить доступ к любым подвергнутым цензуре сайтам и смотреть и слушать онлайн всё, что угодно, даже во время путешествий.
Маскировка IP-адреса
Нет необходимости выставлять напоказ свой настоящий IP-адрес и местоположение; измените свой IP, подключившись к одному из наших защищенных VPN-серверов.
Анонимный интернет-серфинг
ExpressVPN повышает вашу анонимность онлайн. Вы можете даже вносить оплату с помощью Bitcoin и использовать Tor для просмотра скрытого .onion сайта ExpressVPN.
На любом устройстве
ExpressVPN предлагает превосходные приложения для Windows, Mac, iOS, Android, Linux, роутеров, игровых приставок и телевизоров Smart TV.
Что еще вы получите, оформив подписку
Раздельное туннелирование
Раздельное туннелирование позволяет направлять часть трафика вашего устройства через VPN, в то время как остальной трафик идет напрямую в сеть Интернет.
Технология TrustedServer
Наш передовой подход к управлению VPN-серверами гарантирует, что никакие данные не записываются на жесткий диск в принципе, что служит дополнительной мерой защиты.
Функция экстренного отключения Network Lock
Функция Network Lock защитит ваши данные в случае обрыва VPN-подключения, заблокировав весь интернет-трафик до тех пор, пока соединение с VPN-сервером не восстановится.
Анонимные DNS-серверы
На всех серверах ExpressVPN установлены собственные анонимные DNS-серверы, защищенные шифрованием, что делает ваше соединение более безопасным и быстрым.
Лучшие методы шифрования
Ваши данные защищены с помощью методов продвинутой математики, реализованных в алгоритме AES-256 — стандарте шифрования, которому доверяют эксперты по безопасности во всем мире.
Получите гарантию возврата денег при регистрации
ExpressVPN представляет 30-дневную гарантию возврата денег, что позволит вам начать работу с нашим сервисом, совершенно ничем не рискуя. Если вам что-то не понравится, мы вернем все ваши деньги целиком. Всё максимально просто.
ЧаВо
Сколько стоит подписка на ExpressVPN?
ExpressVPN предлагает 3 стандартных тарифных плана. Оформить подписку с ежемесячной оплатой можно за 12,95 долларов США в месяц, на полгода — за 9,99 долларов США в месяц, а на год — за 8,32 долларов США в месяц. Подробности читайте на странице регистрации.
Можно ли оформить несколько подписок на ExpressVPN?
Да, вы можете приобрести дополнительные лицензии и оформить дополнительные подписки. Читайте подробнее о том, как купить дополнительные лицензии ExpressVPN.
Можно ли сменить тарифный план после регистрации?
Да. Чтобы изменить тарифный план после регистрации, выполните следующие действия:
В разделе Подписка выберите Изменить тариф
Выберите другой тариф или метод оплаты
Какие Bitcoin-кошельки поддерживает ExpressVPN?
ExpressVPN принимает к оплате токены Bitcoin, отправленные через следующие кошельки:
Bitpay, Copay, Coinbase, Blockchain Wallet, Electrum Wallet, BRD wallet, Brave Browser, Equal Wallet, Metamask, Opera Browser, Exodus Wallet, Atomic Wallet, Bittrex, Coinomi Wallet, Freewallet, Guarda Wallet, Jaxx Liberty, Kraken, Ledger Wallet, Poloniex, Trezor Wallet, Trust Wallet, Zelcore, Abra Wallet, Armory Wallet, Ballet Wallet, Binance, Bitcoin Core, Bitcoin Wallet by Polehin, Bitcoin.com Wallet, Bitfinex, BitGo, BitMEX, Bitnovo, Bitpanda, Bitso, Bitstamp, Bitwala, BlockSettle, BlueWallet, BTC.com Wallet, Cash App, CEX,io, Changelly, Coinbase Pro, Coinbase Wallet, Coinfloor, CoinJar, CoinSmart, CoolWallet, Crypto.com, Dapper, Dogecoin Core, Edge Wallet, Eidoo Wallet, Enjin Wallet, Gemini, Green Wallet, HODL Wallet, Huobi, iBitcoin.se, imToken, KuCoin, Liquid, LocalBitcoins, Lumi Wallet, Luno, Mycelium Wallet, OKCoin, OKEx, Paxful, Rain, Samourai Wallet, Shakepay, ShapeShift, Uphold, Wasabi Wallet, Xapo, Zap Wallet, ZenGo Wallet