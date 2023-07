C More é um serviço híbrido de streaming de TV sob demanda e ao vivo da Suécia. Os assinantes da C More podem assistir à TV4 da Suécia sem comerciais e assistir à TV europeia com anúncios. O streamer também transmite um ótimo conteúdo sob demanda, como os mais recentes sucessos de bilheteria e séries, reality shows e até mesmo os eventos esportivos mais populares, como a Champions League e a Serie A. C More está disponível apenas na Suécia, mas com uma assinatura, você pode acessar o serviço de qualquer lugar dentro da União Europeia.