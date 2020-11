Por que estrangeiros que vivem no Vietnã precisam de uma VPN

A economia do Vietnã está crescendo, assim como sua comunidade de expatriados. Isso significa uma maior demanda de acesso a websites, aplicativos e serviços internacionais que os provedores de internet locais vietnamitas muitas vezes têm dificuldade para fornecer, especialmente com as restrições governamentais. Com uma VPN no Vietnã, você pode: