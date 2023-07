C More on ruotsalainen kaapeli- ja suoratoistopalvelu. Palvelun tilaajat voivat katsoa Ruotsin TV4:ää ilman mainoksia ja suoratoistaa eurooppalaisia tv-kanavia mainosten kanssa. C More tarjoaa myös loistavaa suoratoistosisältöä, kuten uusimpia menestyselokuvia ja sarjoja, tosi-tv:tä sekä suosittuja urheilutapahtumia, kuten Mestarien liigaa ja Serie A:ta. C More on saatavilla vain Ruotsissa, mutta voimassa olevalla tilauksella voit käyttää palvelua Euroopan unionin alueella.