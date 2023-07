C More เป็นบริการสตรีมมิงทีวีแบบออนดีมานด์แบบผสมผสานจากประเทศสวีเดน สมาชิก C More สามารถรับชม TV4 ของสวีเดนโดยไม่มีโฆษณาและสตรีมทีวียุโรปพร้อมโฆษณา สตรีมเมอร์ยังมีเนื้อหาตามความต้องการที่ยอดเยี่ยม เช่น ภาพยนตร์และซีรีส์เรื่องล่าสุด เรียลลิตี้ทีวี และแม้แต่การแข่งขันกีฬายอดนิยม เช่น แชมเปี้ยนส์ลีก และ เซเรียอา C More มีให้บริการเฉพาะในสวีเดนเท่านั้น แต่ด้วยการสมัครสมาชิกที่มีอยู่ คุณสามารถ เข้าถึงบริการได้จากทุกที่ภายในสหภาพยุโรป