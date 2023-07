C More, isteğe bağlı ve canlı TV hizmeti sunan karma bir İsveçli yayın hizmetidir. C More aboneleri İsveç TV4'ü reklamsız izleyebilir ve Avrupa Televizyonunu reklamsız izleyebilir. Yayıncı ayrıca en son gişe rekortmeni filmleri ve dizileri, realite TV dizileri ve hatta Şampiyonlar Ligi ve Serie A gibi en popüler spor etkinlikleri gibi harika isteğe bağlı içerikleri de taşır. C More yalnızca İsveç'te mevcuttur, ancak mevcut bir abonelikle hizmete Avrupa Birliği içinde herhangi bir yerden erişebilirsiniz.